Что происходит с бизнесом в России

Как сообщают российские СМИ, этот индекс рассчитывается сразу несколькими организациями: "Промсвязьбанком", ассоциацией МСБ "Опора России" и аналитическим центром НАФИ.

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Последний раз этот индекс был менее 51,7 в феврале, а до этого еще ниже в январе 2023 года. Именно тогда российские власти заливали экономику деньгами, чтобы выполнить военные заказы.

Основной причиной ухудшения ситуации считают уменьшение продаж. Дело в том, что это значение стремительно снижается с июля 2024 года. Хуже всего обстоит ситуация с текущими продажами.

Обратите внимание! 48% от опрошенных сообщают о сокращении выручки с мая 2022 года.

Больше всего, как показывает статистика, пострадал именно средний бизнес:

фактическая выручка в нем упала на 54%;

производственный сектор – 49%.

Заметьте! В сфере предоставления услуг и торговли некоторые компании также отметили падение доходов. По состоянию на сейчас, это уменьшение ощутили 47%.