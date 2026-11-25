Европарламент утвердил бюджет ЕС на 2027 год: сколько выделено для Украины
Европейские политики поставили точку в затянувшихся финансовых спорах по поводу основного бюджета. В среду, 25 ноября, Европарламент окончательно утвердил бюджет Евросоюза на следующий год в рамках долгосрочного плана на 2021 – 2027 годы.
Что приняли европейские депутаты
Общий объем обязательств в бюджете на 2027 год зафиксирован на уровне 199,7 миллиарда евро, а фактические выплаты составят 211,5 миллиарда евро, говорится в пресс-релизе Европарламента.
По сравнению с бюджетом на 2026 год объем обязательств увеличился на 2,2%, а платежей – на 4,6%.
В то же время бюджет составит лишь 0,99% валового национального дохода Евросоюза.
Председатель Комитета Европарламента по вопросам бюджета Йохан Ван Овертвельдт отметил, что финансовый план не в полной мере соответствует вызовам, с которыми столкнулась Европа.
Бюджет на 2027 год слишком сосредоточен на прошлом. Традиционные направления политики важны, но сегодняшние реалии – война в Украине, геополитическая напряженность и технологическое соперничество – требуют новых приоритетов,
– заявил Овертвельдт.
На какие сферы выделили дополнительные средства
В ходе переговоров Европарламент добился увеличения финансирования более чем на 300 миллионов евро по сравнению с первоначальным предложением Европейской комиссии.
Дополнительные средства предусмотрены для таких направлений:
- 39 миллионов евро – для южного и восточного соседства ЕС;
- 30 миллионов евро – на гуманитарную помощь;
- 30 миллионов евро – на управление границами и миграцию;
- 22,5 миллиона евро – на транспортные и энергетические сети;
- 21,5 миллиона евро – на исследования в рамках программы Horizon Europe;
- 14 миллионов евро – на программу Erasmus+;
- 13,5 миллиона евро – на гражданскую защиту;
- 10 миллионов евро – на военную мобильность;
- и еще 10 миллионов евро – на климатические и экологические меры.
Впрочем, генеральный докладчик по бюджету ЕС на 2027 год Нилс Ушаковс подчеркнул, что даже с дополнительными средствами финансовые возможности остаются ограниченными.
На уровне 0,99% валового национального дохода ЕС он даже не достигает отметки в один процент, которой требовали наиболее экономные столицы. Можно подумать, что этого достаточно для нормального функционирования, но такие показатели не соответствуют амбициям, к которым должен стремиться наш союз,
– сказал он.
Что предусмотрено для Украины
Отдельной строкой в бюджете ЕС на 2027 год прописана поддержка Украины в условиях войны.
На обслуживание долга по кредиту Ukraine Support Loan заложили 650 миллионов евро в соответствии с предложением Еврокомиссии.
Кроме того, Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссия согласовали, что в 2027 году при необходимости можно будет задействовать специальный бюджетный инструмент Ukraine Support Loan для покрытия расходов на обслуживание займа.
Напомним, ранее Еврокомиссия предложила предоставить Киеву дополнительный кредит в размере до 45 миллиардов евро в 2027 году. Из этой суммы 25 миллиардов евро планируется направить на военную помощь, а еще 20 миллиардов – на поддержку государственного бюджета. Это предложение должно помочь покрыть финансовые потребности Украины, которые не покрывает уже согласованная помощь.