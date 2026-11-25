Що ухвалили європейські депутати

Загальний обсяг зобов'язань у бюджеті на 2027 рік зафіксували на рівні 199,7 мільярда євро, а фактичні виплати становитимуть 211,5 мільярда євро, йдеться у пресрелізі Європарламенту.

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Порівняно з бюджетом на 2026 рік обсяг зобов'язань збільшився на 2,2%, а платежів – на 4,6%.

Водночас бюджет становитиме лише 0,99% валового національного доходу Євросоюзу.

Голова Комітету Європарламенту з питань бюджету Йоган Ван Овертвельдт зауважив, що фінансовий план не повністю відповідає викликам, перед якими опинилася Європа.

Бюджет на 2027 рік надто зосереджений на минулому. Традиційні напрями політики важливі, але сьогоднішні реалії – війна в Україні, геополітична напруженість і технологічне суперництво – вимагають нових пріоритетів– заявив Овертвельдт.

На які сфери додали гроші

Під час переговорів Європарламент домігся збільшення фінансування на понад 300 мільйонів євро порівняно з початковою пропозицією Європейської комісії.

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Додаткові кошти передбачили для таких напрямів:

39 мільйонів євро – для південного та східного сусідства ЄС;

30 мільйонів євро – на гуманітарну допомогу;

30 мільйонів євро – на управління кордонами та міграцію;

22,5 мільйона євро – на транспортні й енергетичні мережі;

21,5 мільйона євро – на дослідження в межах програми Horizon Europe;

14 мільйонів євро – на програму Erasmus+;

13,5 мільйона євро – на цивільний захист;

10 мільйонів євро – на військову мобільність;

та ще 10 мільйонів євро – на кліматичні та екологічні заходи.

Втім, генеральний доповідач щодо бюджету ЄС на 2027 рік Нілс Ушаковс наголосив, що навіть із додатковими коштами фінансові можливості залишаються обмеженими.

На рівні 0,99% валового національного доходу ЄС він навіть не досягає позначки в один відсоток, якої вимагали найбільш ощадливі столиці. Можна подумати, що цього достатньо для нормального функціонування, але такі показники не відповідають амбіціям, до яких має прагнути наш союз– сказав він.

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Що передбачили для України

Окремим рядком у бюджеті ЄС на 2027 рік прописали підтримку України в умовах війни.

На обслуговування боргу за кредитом Ukraine Support Loan заклали 650 мільйонів євро відповідно до пропозиції Єврокомісії.

Крім того, Європарламент, Рада ЄС та Єврокомісія погодили, що у 2027 році за потреби можна буде залучити спеціальний бюджетний інструмент Ukraine Support Loan для покриття витрат на обслуговування позики.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія запропонувала надати Києву додатковий кредит обсягом до 45 мільярдів євро у 2027 році. Із цієї суми 25 мільярдів євро планують спрямувати на військову допомогу, а ще 20 мільярдів – на підтримку державного бюджету. Ця пропозиція має допомогти покрити фінансові потреби України, які не закриває вже погоджена допомога.