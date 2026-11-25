Что приняли европейские депутаты

Общий объем обязательств в бюджете на 2027 год зафиксирован на уровне 199,7 миллиарда евро, а фактические выплаты составят 211,5 миллиарда евро, говорится в пресс-релизе Европарламента.

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По сравнению с бюджетом на 2026 год объем обязательств увеличился на 2,2%, а платежей – на 4,6%.

В то же время бюджет составит лишь 0,99% валового национального дохода Евросоюза.

Председатель Комитета Европарламента по вопросам бюджета Йохан Ван Овертвельдт отметил, что финансовый план не в полной мере соответствует вызовам, с которыми столкнулась Европа.

Бюджет на 2027 год слишком сосредоточен на прошлом. Традиционные направления политики важны, но сегодняшние реалии – война в Украине, геополитическая напряженность и технологическое соперничество – требуют новых приоритетов– заявил Овертвельдт.

На какие сферы выделили дополнительные средства

В ходе переговоров Европарламент добился увеличения финансирования более чем на 300 миллионов евро по сравнению с первоначальным предложением Европейской комиссии.

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Дополнительные средства предусмотрены для таких направлений:

39 миллионов евро – для южного и восточного соседства ЕС;

30 миллионов евро – на гуманитарную помощь;

30 миллионов евро – на управление границами и миграцию;

22,5 миллиона евро – на транспортные и энергетические сети;

21,5 миллиона евро – на исследования в рамках программы Horizon Europe;

14 миллионов евро – на программу Erasmus+;

13,5 миллиона евро – на гражданскую защиту;

10 миллионов евро – на военную мобильность;

и еще 10 миллионов евро – на климатические и экологические меры.

Впрочем, генеральный докладчик по бюджету ЕС на 2027 год Нилс Ушаковс подчеркнул, что даже с дополнительными средствами финансовые возможности остаются ограниченными.

На уровне 0,99% валового национального дохода ЕС он даже не достигает отметки в один процент, которой требовали наиболее экономные столицы. Можно подумать, что этого достаточно для нормального функционирования, но такие показатели не соответствуют амбициям, к которым должен стремиться наш союз– сказал он.

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Что предусмотрено для Украины

Отдельной строкой в бюджете ЕС на 2027 год прописана поддержка Украины в условиях войны.

На обслуживание долга по кредиту Ukraine Support Loan заложили 650 миллионов евро в соответствии с предложением Еврокомиссии.

Кроме того, Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссия согласовали, что в 2027 году при необходимости можно будет задействовать специальный бюджетный инструмент Ukraine Support Loan для покрытия расходов на обслуживание займа.

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила предоставить Киеву дополнительный кредит в размере до 45 миллиардов евро в 2027 году. Из этой суммы 25 миллиардов евро планируется направить на военную помощь, а еще 20 миллиардов – на поддержку государственного бюджета. Это предложение должно помочь покрыть финансовые потребности Украины, которые не покрывает уже согласованная помощь.