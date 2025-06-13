Дефицит бюджета серьезный: в НБУ сказали, хватит ли Украине средств до конца года

Украина планирует увеличить расходы на военные нужды на 400 миллиардов гривен. При этом дефицит бюджета продолжает расти.

Об этом 24 Каналу рассказал экономист, член Совета Нацбанка Украины Василий Фурман. По его словам, в Минфине уже объясняли, что они планово смогут профинансировать эти расходы без включения "станка" или поднятия налогов.

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Будут ли проблемы в бюджете на 2025 год

Как отметил Фурман, начальный дефицит в 40 миллиардов долларов планово профинансирован внешней международной финансовой помощью. Тем более в этом году Украина получит рекордные объемы этой помощи – 55 миллиардов долларов. Будет определенный избыток средств, который придет частично на 2026 год.

По моему мнению, мы пройдем 2025 год с точки зрения финансов. Найдем источники для дополнительных потребностей на ВПК и ВСУ. Но бюджет на следующий год – это уже игра в имитацию. Мы не понимаем, будет ли у нас бюджет мира или войны. Это – другие потребности и ресурсы. Пока большая неопределенность, потому что не знаем, как быстро закончится война,

– сказал Фурман.

Сейчас ищут ответы на то, где Украине искать ресурсы. Есть надежда, что тут удастся избежать поднятия налогов на 2026 год. Государство работает над новыми программами внешнего финансирования от партнеров.

Также есть замороженные активы России на сумму около 300 миллиардов долларов. Нужно политическое решение от партнеров, чтобы это направилось на восстановление Украины.