Сенат США поддержал проект оборонного бюджета: сколько заложили на помощь Украине

Сенат США согласовал проект оборонного бюджета на 2023 год на рекордную сумму, часть денег уйдет на военную помощь Украине. Документ обнародован на сайте конгресса США.

6 декабря Сенат согласовал оборонный бюджет США на 2023 год. Ранее проект поддержала палата представителей.

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Каков бюджет обороны США в 2023 году

Бюджет будет составлять 847,3 миллиарда евро. Из них 800 миллионов евро предусмотрено на дополнительную военную помощь Украине.

Этот проект оборонного бюджета может стать величайшим в истории США. Конгрессмены и сенаторы должны проголосовать за согласованный документ, после чего его подпишет президент США Джо Байден.

Наращивание помощи Украине и НАТО. Проект расширяет и модифицирует инициативу помощи Украине в сфере безопасности и утверждает выделение дополнительных 800 миллионов помощи в 2023 финансовом году,

– говорится в документе.

6 миллиардов пойдет на сдерживание России в Европе

Оборонный проект США на 2023 год предусматривает выделение 6 миллиардов на сдерживание России в Европе, продлевает запрет на военное сотрудничество с Москвой на 5 лет, а еще предусматривает содействие исключению России из международных организаций, в частности G20.

В этом фискальном году оборонный бюджет США достигал 740,5 миллиарда евро. 4 миллиарда были выделены на инициативы, направленные на сдерживание России в Европе и увеличение поддержки Украины.