Страна-агрессор окончательно переводит свою экономику на военные рельсы. Уже в следующем году финансовое бремя для простых людей существенно возрастет.

На что пойдут основные средства агрессора

Государственная Дума во втором чтении утвердила федеральный бюджет на 2027–2029 годы, который предусматривает беспрецедентное со времен Советского Союза финансирование армии, о чем пишет российское СМИ The Moscow Times.

В следующем году каждый третий рубль, или 35% всех расходов, пойдет на закупку вооружения и военные нужды.

Обратите внимание! В целом статья расходов "Национальная оборона" вырастет на 32% и достигнет 17,1 триллиона рублей.

Вместе с силовыми структурами, такими как МВД и спецслужбы, военные расходы поглотят 44% всего российского бюджета. Чтобы найти эти 21,3 триллиона рублей, российские власти безжалостно сокращают гражданские расходы.

Например, финансирование экономики сократится на 3%, жилищно-коммунального хозяйства – на 8%, а социальная поддержка и пенсионные выплаты сократятся на 6%.

Наибольший удар придется на программы, призванные поддерживать население:

Проект "Многодетная семья" потеряет сразу 40% финансирования, сократившись до 93 миллиардов рублей.

Медицина также оказалась на грани выживания: финансирование строительства больниц урезали на 30%, а проект по борьбе с онкологическими заболеваниями обвалился в 12 раз – с 44,9 до жалких 3,9 миллиарда рублей.

Кто заплатит за рекордный дефицит

Чтобы покрыть огромную финансовую дыру, которая в следующем году составит 5,4 триллиона рублей, Кремль забирается в карманы бизнеса и простых россиян.

Правительство вводит налог на сверхприбыль для золотодобывающих компаний и повышает НДФЛ на банковские вклады граждан до 22%.

Кроме того, покупки в зарубежных интернет-магазинах теперь будут облагаться 22-процентным НДС.

По расчетам российского Минфина, это извлечет из экономики дополнительные 1,5 триллиона рублей.

Напомним, что в России уже даже задерживают зарплаты военнослужащим. Уже начиная с этого года ежемесячное денежное обеспечение за последний месяц года будет поступать на счета россиян с 11 по 21 января.