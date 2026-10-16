Что с российским бюджетом и на чем будет экономить государство-агрессор

Проект бюджета России на 2027 год ярко демонстрирует, что Кремль готов пожертвовать благосостоянием собственного населения ради продолжения агрессии. По данным Службы внешней разведки Украины, дефицит российской казны достигнет 66,1 миллиарда долларов, а власти засекретили рекордные за 12 лет 34,9% всех расходов. На военную машину закладывают беспрецедентные со времен СССР 205,4 миллиарда долларов, что составляет 35% всего бюджета.

Чтобы профинансировать армию, российское правительство безжалостно сокращает гражданские программы на 10,8 миллиарда долларов. Социальные расходы упадут на 7%, образование потеряет 6%, а медицина – 6,8%. Наибольший удар придется на федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями: его финансирование сократится почти в 12 раз – с 539 миллионов долларов до жалких 46,5 миллиона долларов в 2027 году.

Важно! Помощь многодетным семьям также сократят более чем в три раза. Зато деньги щедро выделяют на пропаганду: более 721 миллиона долларов ежегодно будет уходить на идеологическую обработку и военную подготовку детей. Еще 239 миллионов долларов потратят на блокировку сайтов и VPN-сервисов. В то же время расходы на администрацию Путина вырастут до 442 миллионов долларов, а судьям введут надбавки до 200% оклада за "сложность работы".

Как это ударит по кошелькам обычных россиян

Дыру в бюджете Кремль планирует закрывать за счет денег населения и бизнеса. С 1 октября в ряде регионов уже резко подняли тарифы на коммунальные услуги: в Кемеровской области рост достиг 19,8%, в Якутии – 18,9%. Кроме того, государство планирует собрать 20,4 миллиарда долларов в виде штрафов и санкций, увеличив план сборов на треть.

Цинизм ситуации проявляется и в отношении к семьям погибших оккупантов. Выплаты за погибших военных стремительно сокращаются: в Ульяновской области компенсацию урезали с 12 тысяч долларов до смешных 600 долларов, а в Саратовской – в десять раз, до 1,2 тысячи долларов.

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Обратите внимание! Также Кремль фактически отказывается от восстановления разрушенных им же украинских городов: финансирование оккупированных территорий сократят на 52% на фоне тотальной коррупции.

Что известно о предыстории финансового коллапса России

Как уже сообщалось, еще год назад Москва планировала сдерживать рост военных расходов и сокращать дефицит. Однако, осознав невозможность договориться с Украиной на своих условиях, Путин у рекордно увеличил расходы и на армию. В 2026 году статья расходов на "национальную оборону" вместе со скрытыми расходами достигнет 177,4 миллиарда долларов, о чем мы писали ранее.

"Россия не разрушается, она гниет", – отметил российский оппозиционный журналист Майкл Наки, сравнивая нынешнюю ситуацию с последними годами существования СССР. По его словам, экономика врага держится на деньгах, которые государство больше не может раздавать с прежней щедростью, что неизбежно ведет к разгону инфляции и обнищанию населения. Пока Украина ищет ресурсы для защиты, Россия сжигает свое будущее в топке бессмысленной войны.