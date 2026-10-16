Що з російським бюджетом та на чому буде економити держава-агресорка

Проєкт бюджету Росії на 2027 рік яскраво демонструє, що Кремль готовий пожертвувати добробутом власного населення заради продовження агресії. За даними Служби зовнішньої розвідки України, дефіцит російської казни сягне 66,1 мільярда доларів, а влада засекретила рекордні за 12 років 34,9% усіх видатків. На військову машину закладають безпрецедентні з часів СРСР 205,4 мільярда доларів, що становить 35% усього бюджету.

Щоб профінансувати армію, російський уряд безжально ріже цивільні програми на 10,8 мільярда доларів. Соціальні видатки впадуть на 7%, освіта втратить 6%, а медицина – 6,8%. Найбільшого удару зазнає федеральний проєкт боротьби з онкологічними захворюваннями: його фінансування обвалиться майже у 12 разів – із 539 мільйонів доларів до жалюгідних 46,5 мільйона доларів у 2027 році.

Важливо! Допомогу багатодітним сім'ям також скоротять у понад три рази. Натомість гроші щедро виділяють на пропаганду: понад 721 мільйон доларів щороку йтиме на ідеологічну обробку та військову підготовку дітей. Ще 239 мільйонів доларів витратять на блокування сайтів і VPN-сервісів. Водночас витрати на адміністрацію Путіна зростуть до 442 мільйонів доларів, а суддям введуть надбавки до 200% окладу за "складність роботи".

Як це вдарить по гаманцях звичайних росіян

Діру в бюджеті Кремль планує закривати грошима населення та бізнесу. З 1 жовтня у низці регіонів уже різко підняли тарифи на комуналку: у Кемеровській області зростання сягнуло 19,8%, у Якутії – 18,9%. Крім того, держава планує зібрати 20,4 мільярда доларів штрафів та санкцій, збільшивши план поборів на третину.

Цинізм ситуації проявляється і у ставленні до сімей загиблих окупантів. Виплати за ліквідованих військових стрімко зменшуються: в Ульяновській області компенсацію урізали з 12 тисяч доларів до смішних 600 доларів, а в Саратовській – вдесятеро, до 1,2 тисячі доларів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зверніть увагу! Також Кремль фактично відмовляється від відбудови зруйнованих ним же українських міст: фінансування окупованих територій скоротять на 52% на тлі тотальної корупції.

Що відомо про передісторію фінансового колапсу Росії

Як вже повідомлялося, ще рік тому Москва планувала стримувати зростання військових витрат та скорочувати дефіцит. Проте, усвідомивши неможливість домовитися з Україною на своїх умовах, Путін рекордно збільшив витрати на армію. У 2026 році стаття на "національну оборону" разом із прихованими витратами сягне 177,4 мільярда доларів, про що ми писали раніше.

"Росія не руйнується, вона гниє", – зазначив російський опозиційний журналіст Майкл Накі, порівнюючи нинішню ситуацію з останніми роками СРСР. За його словами, економіка ворога тримається на грошах, які держава більше не може роздавати з колишньою щедрістю, що неминуче веде до розгону інфляції та зубожіння населення. Поки Україна шукає ресурси для захисту, Росія спалює своє майбутнє в топці безглуздої війни.