Два сценария для Украины: правительство показало, что будет с экономикой, если боевые действия затянутся
- Кабмин разработал два сценария экономического роста Украины: базовый сценарий с улучшением ситуации с безопасностью с 2026 года и альтернативный сценарий в случае затяжной войны.
- Базовый сценарий предусматривает экономический рост ВВП до 5,7% в 2028 году, а альтернативный сценарий требует сохранения высоких расходов на оборону и внешней финансовой поддержки.
Кабмин определил два сценария экономического роста и расходов на оборону Украины на следующие три года. Какой из них воплотится в жизнь, зависит от завершения войны в Украине.
Какой базовый сценарий бюджетных расчетов
Проект Бюджетной декларации на 2026-2028 годы предусматривает, что приоритетными будут оставаться расходы на оборону и безопасность Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление № 774 от 27 июня 2025 года.
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Базовый сценарий рассчитан на "существенное улучшение ситуации с безопасностью с 2026 года". В таком случае расходы из бюджета на оборону и безопасность должны составить:
- в 2026 году – 1,817 триллиона гривен;
- в 2027 году – 1,439 триллиона гривен;
- в 2028 году – 1,384 триллиона гривен.
В базовом сценарии прописано, что в 2025 году ВВП вырастет на уровне 2,7%, но темпы роста замедлятся из-за рисков безопасности, вызванных российскими обстрелами.
При таком сценарии ожидается, что темпы роста ВВП будут расти в 2026-2028 годах.
- в 2026 году рост ВВП прогнозируется на уровне 4,5%.
- в 2027 году экономический рост ускорится до 5%.
- В 2028 году ВВП достигнет 5,7%.
Стоит знать! Если прекращения огня удастся достичь в 2026 году, Украина должна сохранить свой военный потенциал и обороноспособность. Поэтому она предлагает западным партнерам создать отдельный фонд, который будет финансировать оборонные нужды ВСУ.
Какой альтернативный сценарий для бюджета
Альтернативный сценарий разработан на случай, если война затянется и достичь прекращения огня в ближайшее время не удастся. В таком случае:
- Расходы на оборону и безопасность в 2026 году придется восстановить до уровня 2025 года, учитывая запланированное увеличение на 400 миллиардов гривен.
- Обороне расходы должны вырасти на 750-800 миллиардов гривен и в целом составить 2,6 триллиона гривен – более 25% ВВП страны.
Украина потребует сохранения внешней финансовой поддержки на уровне не ниже текущего года для финансирования социальных программ поддержки населения,
– отмечается в декларации.
Экономический рост Украины при альтернативном сценарии замедлится:
- в 2026 году рост ВВП прогнозируется на уровне 2,4%
- в 2027 и 2028 годах – в среднем на уровне 4,6% ежегодно.
Важно! Дальнейшая экономическая ситуация в Украине будет зависеть от продолжительности активных боевых действий, финансовой поддержки Запада и миграции населения, добавили в правительстве.