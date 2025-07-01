Два сценария для Украины: правительство показало, что будет с экономикой, если боевые действия затянутся

Кабмин определил два сценария экономического роста и расходов на оборону Украины на следующие три года. Какой из них воплотится в жизнь, зависит от завершения войны в Украине.

Какой базовый сценарий бюджетных расчетов

Проект Бюджетной декларации на 2026-2028 годы предусматривает, что приоритетными будут оставаться расходы на оборону и безопасность Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление № 774 от 27 июня 2025 года.

Смотрите также Решение принято: правительство одобрило новую Бюджетную декларацию

Базовый сценарий рассчитан на "существенное улучшение ситуации с безопасностью с 2026 года". В таком случае расходы из бюджета на оборону и безопасность должны составить:

в 2026 году – 1,817 триллиона гривен;

в 2027 году – 1,439 триллиона гривен;

в 2028 году – 1,384 триллиона гривен.

В базовом сценарии прописано, что в 2025 году ВВП вырастет на уровне 2,7%, но темпы роста замедлятся из-за рисков безопасности, вызванных российскими обстрелами.

При таком сценарии ожидается, что темпы роста ВВП будут расти в 2026-2028 годах.

в 2026 году рост ВВП прогнозируется на уровне 4,5%.

в 2027 году экономический рост ускорится до 5%.

В 2028 году ВВП достигнет 5,7%.

Стоит знать! Если прекращения огня удастся достичь в 2026 году, Украина должна сохранить свой военный потенциал и обороноспособность. Поэтому она предлагает западным партнерам создать отдельный фонд, который будет финансировать оборонные нужды ВСУ.

Какой альтернативный сценарий для бюджета

Альтернативный сценарий разработан на случай, если война затянется и достичь прекращения огня в ближайшее время не удастся. В таком случае:

Расходы на оборону и безопасность в 2026 году придется восстановить до уровня 2025 года, учитывая запланированное увеличение на 400 миллиардов гривен.

Обороне расходы должны вырасти на 750-800 миллиардов гривен и в целом составить 2,6 триллиона гривен – более 25% ВВП страны.

Украина потребует сохранения внешней финансовой поддержки на уровне не ниже текущего года для финансирования социальных программ поддержки населения,

– отмечается в декларации.

Экономический рост Украины при альтернативном сценарии замедлится:

в 2026 году рост ВВП прогнозируется на уровне 2,4%

в 2027 и 2028 годах – в среднем на уровне 4,6% ежегодно.

Важно! Дальнейшая экономическая ситуация в Украине будет зависеть от продолжительности активных боевых действий, финансовой поддержки Запада и миграции населения, добавили в правительстве.