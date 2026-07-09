Профицит в июне: Россия смогла сократить бюджетный дефицит

Федеральный бюджет России в июне впервые с начала 2026 года был выполнен с профицитом. Это стало возможным благодаря росту доходов.

Что известно о бюджетном дефиците России

Дефицит несколько сократился – до 5,73 триллиона рублей, или 2,5% ВВП, с 6,0 триллиона рублей, или 2,6% ВВП, о чем сообщили российские СМИ со ссылкой на Минфин России.

Законом о федеральном бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 триллиона рублей или 1,6% ВВП.

Министр финансов страны Антон Силуанов ранее заявлял, что прогноз по дефициту может быть несколько пересмотрен в сторону увеличения.

В то же время в январе – июне 2025 года дефицит составил 3,387 триллиона рублей, или 1,6% ВВП.

По предварительным данным министерства, в январе – мае дефицит составил 6,01 триллиона рублей, или 2,6% ВВП. При этом в июне был зафиксирован профицит в размере около 280 миллиардов рублей.

Высокие показатели дефицита в начале года в основном обусловлены опережающим финансированием расходов,

– отмечается в сообщении министерства.

Ненефтегазовые доходы увеличились на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 14,961 триллиона рублей. Поступления от НДС выросли на 22,6% – до 8,584 триллиона рублей.

Нефтегазовые доходы в январе–июне сократились на 22,7% в годовом исчислении – до 3,661 триллиона рублей, что ниже их базового уровня за этот период (3,825 триллиона рублей), преимущественно из-за снижения цен на нефть в предыдущие периоды.

Расходы федерального бюджета, по предварительной оценке, в первом полугодии выросли на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 24,353 триллиона рублей.

Таким образом, в настоящее время бюджетный дефицит России сократился. Однако дефицит по-прежнему остается значительным, ведь в настоящее время он запланирован на уровне 3,786 триллиона рублей.

Что еще известно о бюджетном дефиците в России

Бюджетный дефицит в России вырос до 6 триллионов рублей или 2,6% ВВП только за первые пять месяцев года. То есть лимит государственного долга на 2026 год уже фактически исчерпан, о чем сообщали в СМИ.

В частности, в России зафиксирован самый большой дефицит бюджета с начала полномасштабного вторжения в Украину. Причиной являются именно расходы на боевые действия.