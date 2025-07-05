Крупнейшая в мире инвесткомпания BlackRock остановила работу над фондом восстановления Украины, –СМИ

Крупнейшая инвестиционная компания США BlackRock приостановила создание фонда восстановления Украины. Это решение аргументировали неопределенностью относительно будущего страны.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно об отмене инициативы BlackRock

По информации источников издания, BlackRock планировала объявить о создании фонда в Италии во время Конференции по восстановлению Украины 10 – 11 июля. Участие в мероприятии должны принять премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Украины Владимир Зеленский.

Еще в прошлом году вице-глава BlackRock Филипп Гильдебранд, который был одним из финансистов, заявлял, что фонд находится на пути к получению не менее 500 миллионов долларов от организаций, поддерживаемых правительствами Германии, Италии и Польши, а также банков развития и других грантодателей. Ожидалось также до 2 миллиардов долларов инвестиций от частных инвесторов.

Однако в январе BlackRock решила приостановить переговоры с институциональными инвесторами из-за отсутствия интереса на фоне растущей неопределенности относительно будущего Украины,

– говорится в статье.

Сейчас Франция работает над предложением о фонде, который мог бы заменить отмененную инициативу BlackRock. Однако источники отмечают, что пока неизвестно насколько эффективным будет новый план без поддержки США.