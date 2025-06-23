Благотворительная помощь в Украине — при каких условиях она облагается налогом
- Благотворительная помощь может облагаться налогом, если сумма нецелевой помощи превышает 4 240 гривен, с разницы платят налог.
- Не платят налог за помощь пострадавшие от катастроф, вооруженной агрессии, а также помощь медучреждениям, детским домам, ученым и другим специальным учреждениям.
Благотворительную помощь могут оказывать в различных форматах. Например, в виде денег, имущества, бесплатных услуг или работ.
Как и кому следует платить налог с благотворительной помощи
Однако некоторые виды должны облагаться налогом, передает 24 Канал со ссылкой на Безвозмездную правовую помощь.
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Благотворительная помощь существует двух видов:
- целевая (четко определена, на что ее можно потратить)
- нецелевая (можно потратить вообще на что угодно).
В налоговой декларации следует указывать факт получения нецелевой благотворительной помощи. Ее сумма должна превышать предельный размер (в 2025 году это – 4 240 гривен).
Обратите внимание! Уплатить налог необходимо с разницы между полученной помощью и предельным размером, то есть если получено 10 000 гривен, то облагается налогом 5 760 гривен.
Кто не платит налог за помощь
В частности не платят налог за полученную помощь пострадавшие в результате таких событий:
- экологических, техногенных и других катастроф;
- стихийных бедствий, аварий, эпидемий;
- вооруженной агрессии России во время военного положения.
Кроме того, не облагается налогом помощь (на любую сумму), предоставленная:
- медучреждениям на оплату лечения и операций;
- реабилитационным и протезно-ортопедическим предприятиям;
- детским домам, интернатам;
- учреждениям для людей без жилья
- пенитенциарным учреждениям;
- домам-интернатам для людей с инвалидностью или пенсионеров;
- гериатрическим пансионатам;
- ученым (на покрытие расходов);
- любительским спортивным организациям, учебным заведениям для детей с инвалидностью;
- усыновителям, приемным родителям, опекунам, детским домам семейного типа (до 300 тысяч гривен в год);
- предусмотрена Налоговым кодексом Украины.
Следует также добавить, что целевую благотворительную помощь необходимо потратить в течение 12 месяцев после получения. Однако срок может быть несколько больше – до 24 месяцев – если помощь направлена на лечение.
Важно! В случае неиспользования по назначению деньги следует вернуть благотворителю или включить в налогооблагаемый доход.