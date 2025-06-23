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Экономика Соцвыплаты Благотворительная помощь в Украине - при каких условиях она облагается налогом
23 июня, 14:11
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Благотворительная помощь в Украине — при каких условиях она облагается налогом

Валерия Моргун
Основні тези
  • Благотворительная помощь может облагаться налогом, если сумма нецелевой помощи превышает 4 240 гривен, с разницы платят налог.
  • Не платят налог за помощь пострадавшие от катастроф, вооруженной агрессии, а также помощь медучреждениям, детским домам, ученым и другим специальным учреждениям.

Благотворительную помощь могут оказывать в различных форматах. Например, в виде денег, имущества, бесплатных услуг или работ.

Как и кому следует платить налог с благотворительной помощи

Однако некоторые виды должны облагаться налогом, передает 24 Канал со ссылкой на Безвозмездную правовую помощь.

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Благотворительная помощь существует двух видов:

  1. целевая (четко определена, на что ее можно потратить)
  2. нецелевая (можно потратить вообще на что угодно).

В налоговой декларации следует указывать факт получения нецелевой благотворительной помощи. Ее сумма должна превышать предельный размер (в 2025 году это – 4 240 гривен).

Обратите внимание! Уплатить налог необходимо с разницы между полученной помощью и предельным размером, то есть если получено 10 000 гривен, то облагается налогом 5 760 гривен.

Кто не платит налог за помощь

В частности не платят налог за полученную помощь пострадавшие в результате таких событий:

  • экологических, техногенных и других катастроф;
  • стихийных бедствий, аварий, эпидемий;
  • вооруженной агрессии России во время военного положения.

Кроме того, не облагается налогом помощь (на любую сумму), предоставленная:

  • медучреждениям на оплату лечения и операций;
  • реабилитационным и протезно-ортопедическим предприятиям;
  • детским домам, интернатам;
  • учреждениям для людей без жилья
  • пенитенциарным учреждениям;
  • домам-интернатам для людей с инвалидностью или пенсионеров;
  • гериатрическим пансионатам;
  • ученым (на покрытие расходов);
  • любительским спортивным организациям, учебным заведениям для детей с инвалидностью;
  • усыновителям, приемным родителям, опекунам, детским домам семейного типа (до 300 тысяч гривен в год);
  • предусмотрена Налоговым кодексом Украины.

Следует также добавить, что целевую благотворительную помощь необходимо потратить в течение 12 месяцев после получения. Однако срок может быть несколько больше – до 24 месяцев – если помощь направлена на лечение.

Важно! В случае неиспользования по назначению деньги следует вернуть благотворителю или включить в налогооблагаемый доход.