Полный блекаут в Украине: возможен ли он и как помешать

Массовые ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины продолжаются. Но каждый из нас может повлиять на ситуацию.

Украине удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране после самой масштабной в истории атаки россиян на энергетическую инфраструктуру 10 – 12 октября. Однако, враг и дальше атакует, поэтому нужно быть готовым ко всему.

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Прошедшие в последние дни массовые обстрелы энергетической инфраструктуры это удар по маневровым мощностям – ТЭС и ТЭЦ, объясняет эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Именно маневренные мощности покрывают утренние и вечерние пики электропотребления. ТЭС и ТЭЦ производят суммарно около 25% электроэнергии в Украине.

По чему бьют россияне

По оценкам собеседника 24 канала, в течение 10 – 12 октября врагу удалось повредить около 7% инфраструктуры электрогенерации. И это немало, потому что сейчас в Украине недостаточно энергогенерирующих резервов.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Россияне четко понимают, куда бьют. Они били не просто по ТЭЦ, а четко по конкретным объектам ТЭЦ. Ибо у них работают точно такие ТЭЦ. Они их знают от "А" до "Я". И ясно знают, куда можно ударить. Но на самом деле они били по тому, что можно отремонтировать

Какими могут быть последствия ударов по АЭС

Большие риски несут в себе возможные удары по производителям электроэнергии, например, по атомным электростанциям. И для этого не нужно разрушать их полностью – достаточно просто частично вывести из строя оборудование, говорит эксперт.

Практически 70% электроэнергии в Украине производится АЭС. Следовательно, в случае разрушения энергогенерирующих мощностей АЭС потенциальный ущерб может быть втрое больше, чем при разрушении ТЭС или ТЭЦ.

Без учета Запорожской АЭС у Украины есть девять энергоблоков атомных электростанций. Если, например, четыре из них остановятся, то в лучшем случае это будет означать фактический блекаут для Украины. Это будет крах. И здесь главное – чтобы не посыпалась энергосистема. Это не секрет ни для кого,

– говорит Юрий Корольчук.

Хочется надеяться, что АЭС защищены от ракет лучше ТЭС и ТЭЦ. В случае с атомными электростанциями угрозу несет в первую очередь повреждение распределительных сетей, линий электропередач, оборудование, отвечающее за охлаждение атомных реакторов АЭС. Выведение подобного оборудования из строя хотя бы на несколько дней будет означать, что Украине негде будет взять электроэнергию.

Теоретически можно воспользоваться аварийной помощью из-за границы. Но ни Польша, ни Венгрия, ни Румыния не способны обеспечить нам поставки электроэнергии в достаточном объеме. Эти страны сами энергодефицитные. Кроме того, следует учитывать существующие технические ограничения пропускной способности трансграничных электросетей.

Что может сделать каждый из нас

Могут ли россияне нанести еще больший вред энергетической инфраструктуре Украины, чем мы имеем сегодня? Да, могут. Наивно полагать, что в русской армии все плохо. Это было бы очень самонадеянно. Ведь это плохое принесло слишком много вреда Украине и ее людям.

Очевидно, что защите атомных электростанций должен быть приоритет. Но это уже вопрос военных.

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Что касается гражданского населения, то каждый украинец может внести свой вклад в стабильную работу энергосистемы. Что для этого нужно?

Во-первых, не стоит разгонять панику и "измену", советует ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова Максим Белявский.

Максим Белявский Ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова В условиях войны, возможных новых угроз и вызовов для энергосистемы, следует воздержаться от публичных комментариев и оценок масштабов поражений. Это может навредить энергетикам и в целом государству. Это касается и журналистов, и экспертов, и простых граждан. Следует соблюдать информационную гигиену. И вот почему. Одна из целей врага – посеять панику, хаос среди населения. Поэтому прежде всего нужно сохранять спокойствие.

Энергосистема Украины настолько гибкая, что при определенном регулировании, в том числе и объемах потребления, дает возможность поддерживать работу критической инфраструктуры – больниц, органов власти, военных объектов. На сегодняшний день все задачи по обеспечению работы объектов критической инфраструктуры выполняются успешно. Плановые отключения электроэнергии производятся для осуществления энергетиками ремонтно-восстановительных работ. Эти работы выполняются очень оперативно.

Главный посыл для общественности следующий: балансировка энергосистемы Украины после очередных возможных разрушений будет происходить максимально оперативно и эффективно,

– уверяет эксперт.

Собеседник 24 канала уверен, что гражданам следует довериться украинским энергетикам, так же, как мы доверились Вооруженным силам Украины.

Хочу заверить соотечественников в том, что и с этими трудностями мы справимся. Они не слишком критичны для энергетической отрасли Украины. После непродолжительных возобновляемых работ жизнь возвращается в обычный режим,

– резюмирует Максим Белявский.

К сожалению, речь пока идет только о тех регионах, которые не находятся в непосредственной близости от линии столкновения.