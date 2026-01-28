Генераторы от союзников не помогут: будет ли в Украине блэкаут или полный энергетический коллапс
- В Украине есть дефицит энергии, в частности проблемы со светом и отоплением.
- Энергетическая помощь, в частности генераторы от партнеров, не способны существенно повлиять на энергобаланс.
Уже длительное время Украина борется с последствиями российских атак по энергетике. Сейчас есть большие проблемы с отоплением домов в крупных городах, а также доступностью электроэнергии.
Ожидает ли Украину блэкаут?
В то же время Украина протянет, но это не будет связано с поставками генераторов, о чем рассказал бывший глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
Давайте считать, что нам передают очень мощные генераторы, например, 600 киловатт, это что-то промежуточное между генератором и малой электростанцией. Допустим, их передали 500 единиц. Соответственно, это 300 мегаватт общей мощности.
Кудрицкий напомнил, как Владимир Зеленский недавно озвучивал, что в Украине потребление в пиковые часы составляет 18 тысяч мегаватт. А имеющаяся генерация составляет 11 тысяч мегаватт.
Сделайте сами вывод – могут ли дополнительные 300 мегаватт от генераторов существенно повлиять на энергобаланс нашей страны в этот тяжелый период? Нет, не смогут. Чтобы мы не очаровывались хорошими новостями,
– сказал Владимир Кудрицкий.
Он подчеркнул: никакими генераторами невозможно скомпенсировать тот огромный дефицит мощности, который на сегодня есть в энергосистеме. То есть "лечить" проблему, находясь уже в конце конца января, просто невозможно.
Согласно словам бывшего главы Укрэнерго, единственное, что можно сейчас сделать, это все выполнить на следующую зиму.
Очевидно, что мы будем иметь огромные проблемы с отоплением домов в крупных городах, доступностью электроэнергии для бытовых потребителей и индустриальных объектов. Но полного коллапса энергосистемы или какого-то общенационального блэкаута, который продлится три недели, чего хотел бы достичь враг, не будет,
– заявил Кудрицкий.
Экс-глава Укрэнерго подчеркнул, что полтора месяца, которые остались до устойчивого тепла, будет трудно проходить, но украинцы их пройдут.
Заметьте! Кудрицкий еще раз подчеркнул, что генераторы, которые Украине дают партнеры – "это все прекрасно, но они неспособны кардинально повлиять на ситуацию".
Напомним, что в результате российских атак на утро 28 января были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Из-за обстрелов во всех регионах Украины применяются графики ограничения мощности для промышленности и также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. В отдельных областях – аварийные отключения.
Сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии.
Что еще известно о ситуации в энергетике?
- Киевщина, Одесская область, Кривой Рог находятся в очень сложной ситуации. Но в целом в Украине контролируемая ситуация с энергетикой. В частности в ближайшее время все еще будет холодно, но эти условия все еще будут значительно лучше для восстановления энергосистемы.
- В то же время столица не готовилась к блэкаутов в Украине или перебоев в теплоснабжении. В городе не развивали рассредоточенную альтернативную генерацию Поэтому Киев оставался критически зависимым от крупных энергетических объектов.