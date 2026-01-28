Генераторы от союзников не помогут: будет ли в Украине блэкаут или полный энергетический коллапс

Уже длительное время Украина борется с последствиями российских атак по энергетике. Сейчас есть большие проблемы с отоплением домов в крупных городах, а также доступностью электроэнергии.

Ожидает ли Украину блэкаут?

В то же время Украина протянет, но это не будет связано с поставками генераторов, о чем рассказал бывший глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Владимир Кудрицкий Экс-глава Укрэнерго Давайте считать, что нам передают очень мощные генераторы, например, 600 киловатт, это что-то промежуточное между генератором и малой электростанцией. Допустим, их передали 500 единиц. Соответственно, это 300 мегаватт общей мощности.

Кудрицкий напомнил, как Владимир Зеленский недавно озвучивал, что в Украине потребление в пиковые часы составляет 18 тысяч мегаватт. А имеющаяся генерация составляет 11 тысяч мегаватт.

Сделайте сами вывод – могут ли дополнительные 300 мегаватт от генераторов существенно повлиять на энергобаланс нашей страны в этот тяжелый период? Нет, не смогут. Чтобы мы не очаровывались хорошими новостями,

– сказал Владимир Кудрицкий.

Он подчеркнул: никакими генераторами невозможно скомпенсировать тот огромный дефицит мощности, который на сегодня есть в энергосистеме. То есть "лечить" проблему, находясь уже в конце конца января, просто невозможно.

Согласно словам бывшего главы Укрэнерго, единственное, что можно сейчас сделать, это все выполнить на следующую зиму.

Очевидно, что мы будем иметь огромные проблемы с отоплением домов в крупных городах, доступностью электроэнергии для бытовых потребителей и индустриальных объектов. Но полного коллапса энергосистемы или какого-то общенационального блэкаута, который продлится три недели, чего хотел бы достичь враг, не будет,

– заявил Кудрицкий.

Экс-глава Укрэнерго подчеркнул, что полтора месяца, которые остались до устойчивого тепла, будет трудно проходить, но украинцы их пройдут.

Заметьте! Кудрицкий еще раз подчеркнул, что генераторы, которые Украине дают партнеры – "это все прекрасно, но они неспособны кардинально повлиять на ситуацию".

Напомним, что в результате российских атак на утро 28 января были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Из-за обстрелов во всех регионах Украины применяются графики ограничения мощности для промышленности и также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. В отдельных областях – аварийные отключения.

Сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии.

Что еще известно о ситуации в энергетике?