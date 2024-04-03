Против Еврокомиссии не хотят идти: в чем заключается хитрость Польши по блокированию агропродукции

В Варшаве состоялись переговоры между украинской и польской стороной по разблокированию границы. Стоит понимать, что сейчас говорится о двух видах переговоров: с Еврокомиссией по ограничению ввоза некоторой сельскохозяйственной продукции, а также с Польшей, которая полностью запрещает ввоз украинских культур.

Об этом 24 Каналу рассказал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Олег Хоменко, добавив, что эти две ситуации надо рассматривать отдельно. Поэтому сейчас в Брюсселе продолжаются дискуссии, к которым привлечены три стороны.

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Какова ситуация с Еврокомиссией

Там рассматривают торговые преференции, которые получила Украина в виде беспошлинной торговли с Европейским Союзом еще в 2022 году. Их применяли на два года, но этот срок заканчивается в июне 2024-го. Поэтому продолжаются дискуссии по поводу того, какие квоты применять в отношении украинской продукции.

Сейчас в Брюсселе обсуждают реферальные периоды, которые можно применять для оценки экспорта и квотирования украинской продукции. В частности предлагается применить два года для определения среднего объема экспорта украинской продукции – 2022 и 2023, что является достаточно неплохими,

– рассказал Олег Хоменко.

Именно в эти годы работали торговые преференции. Украина экспортировала в ЕС достаточно большое количество продукции. Но есть предложение Франции и европейских профильных ассоциаций, чтобы добавить к этому периоду еще 2021 год, что не очень положительно для Украины. Ведь говорится о постковидном годе, когда действовали определенные ограничения ЕС по ввозу нашей продукции.

Если будет применен 2021, то потери наших производителей могут достичь до 1.5 миллиарда евро. Это в денежном эквиваленте. В конце концов, дискуссии продолжаются. Если замечаний не будет, то где-то 10 – 11 апреля состоится голосование в Европарламенте и утверждение этих квот,

– добавил Хоменко.

Какая позиция в Польше

Сейчас позиция Польши идет вопреки Европейскому Союзу. Но поляки не хотят брать на себя ответственность по ограничению транзита украинской продукции, то есть они апеллируют к Украине, чтобы мы самоограничились и запретили сами вести продукцию транзитом через Польшу.

Но если Польша в одностороннем порядке применит ограничительные меры, то это будет существенное нарушение всех торговых соглашений, что непременно приведет к применению санкций и судебных процессов,

– отметил Олег Хоменко.

Поэтому есть законодательство ЕС, европейские квоты, а есть позиция Польши, которая не соглашается с ними и хочет максимально заблокировать транзит украинской продукции. На самом деле все вопросы можно было бы обсуждать с поляками, как это делается с другими странами на западной границе.

Там отдельно проговаривают потребности по каждой культуре, утверждают объемы, план, контракты, договора – все это согласовывается в двустороннем порядке. Но Польша этого не хочет. Она требует свести транзит к нулю.

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