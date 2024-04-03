Против Еврокомиссии не хотят идти: в чем заключается хитрость Польши по блокированию агропродукции
В Варшаве состоялись переговоры между украинской и польской стороной по разблокированию границы. Стоит понимать, что сейчас говорится о двух видах переговоров: с Еврокомиссией по ограничению ввоза некоторой сельскохозяйственной продукции, а также с Польшей, которая полностью запрещает ввоз украинских культур.
Об этом 24 Каналу рассказал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Олег Хоменко, добавив, что эти две ситуации надо рассматривать отдельно. Поэтому сейчас в Брюсселе продолжаются дискуссии, к которым привлечены три стороны.
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Какова ситуация с Еврокомиссией
Там рассматривают торговые преференции, которые получила Украина в виде беспошлинной торговли с Европейским Союзом еще в 2022 году. Их применяли на два года, но этот срок заканчивается в июне 2024-го. Поэтому продолжаются дискуссии по поводу того, какие квоты применять в отношении украинской продукции.
Сейчас в Брюсселе обсуждают реферальные периоды, которые можно применять для оценки экспорта и квотирования украинской продукции. В частности предлагается применить два года для определения среднего объема экспорта украинской продукции – 2022 и 2023, что является достаточно неплохими,
– рассказал Олег Хоменко.
Именно в эти годы работали торговые преференции. Украина экспортировала в ЕС достаточно большое количество продукции. Но есть предложение Франции и европейских профильных ассоциаций, чтобы добавить к этому периоду еще 2021 год, что не очень положительно для Украины. Ведь говорится о постковидном годе, когда действовали определенные ограничения ЕС по ввозу нашей продукции.
Если будет применен 2021, то потери наших производителей могут достичь до 1.5 миллиарда евро. Это в денежном эквиваленте. В конце концов, дискуссии продолжаются. Если замечаний не будет, то где-то 10 – 11 апреля состоится голосование в Европарламенте и утверждение этих квот,
– добавил Хоменко.
Какая позиция в Польше
Сейчас позиция Польши идет вопреки Европейскому Союзу. Но поляки не хотят брать на себя ответственность по ограничению транзита украинской продукции, то есть они апеллируют к Украине, чтобы мы самоограничились и запретили сами вести продукцию транзитом через Польшу.
Но если Польша в одностороннем порядке применит ограничительные меры, то это будет существенное нарушение всех торговых соглашений, что непременно приведет к применению санкций и судебных процессов,
– отметил Олег Хоменко.
Поэтому есть законодательство ЕС, европейские квоты, а есть позиция Польши, которая не соглашается с ними и хочет максимально заблокировать транзит украинской продукции. На самом деле все вопросы можно было бы обсуждать с поляками, как это делается с другими странами на западной границе.
Там отдельно проговаривают потребности по каждой культуре, утверждают объемы, план, контракты, договора – все это согласовывается в двустороннем порядке. Но Польша этого не хочет. Она требует свести транзит к нулю.
Блокирование границы: последние новости
- В Варшаве 28 марта провели межправительственные консультации. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что граница с Польшей будет разблокирована. Правительство предоставило план деблокады, а все пункты выполняются.
- Уже через несколько дней, 2 апреля, поляки возобновили протест и снова заблокировали пункты пропуска. В очередях оказались сотни грузовиков. Больше всего их у "Краковца" – 700, на других КПП – по 400. Ситуация на выезд лучше. Там пропускают по несколько грузовиков в час.
- Из-за блокирования границы бюджет Украины только за март 2024 года недополучил 6,3 миллиарда гривен. Но даже несмотря на это удалось выполнить индикативный показатель Минфина на сумму 49,662 миллиарда. Напомним, что жесткий этап блокады начался 20 февраля 2024 года.