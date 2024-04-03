На некоторых КПП поляки вообще не пропускают грузовики из Украины в Польшу. Подробнее о ситуации на польско-украинской границе рассказал 24 Каналу представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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На каких КПП не пропускают грузовики

Демченко вспомнил, что 28 марта польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Долгобычев – Угринов" на пасхальные праздники, но 2 апреля возобновили блокаду.

Через "Угринов" поляки обещали пропускать по 1 грузовику в сутки в сторону Польши, зато ситуация несколько лучше на въезд в Украину – по несколько грузовых транспортных средств в час.

"Через "Ягодын" и "Рава-Русская", по-прежнему, польские фермеры вообще не пропускают грузовики, которые следуют из Украины в Польшу. На этих направлениях последний период фиксируются нулевые показатели пересечения границы,

– отметил представитель ГПСУ.

Если сравнить пропускную способность каждого из этих направлений, то достаточно критично мало пропускают через "Ягодын" – за 2 апреля 60 грузовиков в сторону Украины.

Хотя "Дорохуск – Ягодын" является крупнейшим инфраструктурным КПП, который за сутки может обеспечить оформление 1200 – 1400 грузовиков в обе стороны.

Сколько грузовиков стоит в очереди

Как отметил Демченко, по состоянию на 3 апреля на трех КПП – "Дорохуск – Ягодын", "Хребенное – Рава-Русская", "Долгобычев – Угринов" – стоят в очереди 400 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив пропускного пункта "Ягодин". В то же время по "Угринову" очередь не отмечалась.

Также есть очереди напротив ранее разблокированных пунктов пропуска: возле "Краковца" – 700 грузовиков, а перед КПП "Шегини" – 400. Здесь происходит интенсивное движение как на выезд из Украины, так и на въезд. Даже при таком количестве грузовиков, не приходится неделями ждать, чтобы пересечь границу.

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