Это фейк: "Ощадбанк" отреагировал на слухи о блокировке карт уклонистов
Источник:StopFake
На днях в сети начали распространять информацию, якобы "Ощадбанк" блокирует карточки граждан, уклоняющихся от мобилизации. Однако, эта информация не соответствует действительности.
Стоит отметить, что обычно такие сообщения прежде всего распространяют российские телеграмм-каналы и некоторые пропагандисты, продвигающие кремлевские нарративы. Банки не блокируют карты по требованию ТЦК.
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Блокировка карт – фейк
В сети в последнее время начали распространять информацию, что якобы "Ощадбанк" заблокировал карту украинца из-за неявки в ТЦК. В подтверждение этому пользователь прикрепил скрин сообщения.
Ваша карта заблокирована из-за неявки в ТЦК. Больше информации вы можете узнать в ТЦК, в котором находитесь на учете.
– отмечается в сообщении.
Скрин якобы сообщения от "Ощадбанка" / соцсети
Журналисты обратились в "Ощадбанк" за комментарием, действительно ли такие сообщения присылает структура. Представитель пресс-службы Леонид Зябрев ответил, что эта информация является фейком – "Ощадбанк" не рассылает подобные объявления.
Подобные фейки возникают уже не впервые
- Сообщения о блокировании карт из-за неявки ТЦК регулярно появляются в сети еще по крайней мере с 2023 года. В декабре того года Центр стратегических коммуникаций сообщил, что это откровенная ложь. Там отметили, что карточку военнообязанного не могут заблокировать из-за неявки в ТЦК.
- В действующем законодательстве Украины нет положения, которое бы предоставляло разрешение на блокирование счетов призывников, которые уклоняются от мобилизации. Исполнительная служба может заблокировать счета только, если военнообязанный не оплатил административный штраф.
- В НБУ отмечали, что законодательство о банковской тайне не позволяет ограничивать финансовые операции тех, кто не явился в ТЦК. Это возможно только по решению суда.