Карты украинцев могут заблокировать из-за переводов: что изменилось с 1 июня

С 1 июня в украинских банках начали действовать новые лимиты на переводы с карты на карту. Также начал действовать усиленный финмониторинг.

Почему могут заблокировать карту

Во время карточных переводов украинцам нужно особенно внимательно заполнять поле "Назначение платежа", сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Богдана Янкива.

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По его словам, очень рискованно указывать в назначении платежа о криптовалюте, оплату товаров или услуг без ФЛП:

Упоминания о криптовалюте банки особенно интересуют, поскольку ее в Украине не легализовали. Поэтому финучреждения могут считать, что вы используете средства сомнительного происхождения для своей финансовой операции.

банки особенно интересуют, поскольку ее в Украине не легализовали. Поэтому финучреждения могут считать, что вы используете средства сомнительного происхождения для своей финансовой операции. Оплата товаров или услуг без оформленного ФЛП также является сигналом о возможной незаконной предпринимательской деятельности. Банк может приостановить операцию, а налоговая – заинтересоваться получателем.

Также граждане рискуют потерять статус единого налогоплательщика, если в назначении платежа укажут деятельность, которая будет отличаться от КВЭДов ФЛП.

Каких формулировок в назначении платежа советуют избегать:

"возврат долга" - если эти переводы являются регулярными или суммы большие - для финмониторинга они будут подозрительными;

"задаток", "аванс", "предоплата" - трактуются юридически по-разному, что влияет в итоге на обязательства сторон;

"компенсация расходов" - если это оплата коммунальных услуг в арендованной недвижимости - это, вероятно, доход физлица, а не ФЛП, поэтому будет облагаться налогом в 18%;

"подарок" - налог не уплачивается только при переводе от близкого родственника и в пределах 2 тыс. гривен;

"донат", "благотворительная помощь" - не подлежит налогообложению, если получатель является волонтером, военным или это благотворительная организация.

Какие лимиты действуют с 1 июня

С 1 июня изменились лимиты на карточные переводы. Они будут уменьшены для некоторых категорий лиц.

Какими теперь будут лимиты на переводы:

для клиентов низкого риска – 100 тысяч гривен в месяц;

среднего риска – 100 тысяч гривен;

высокого риска – 50 тысяч гривен.

Обратите внимание! Подтвердить доходы можно благодаря определенным документам. Речь идет, в частности, о налоговой декларации.