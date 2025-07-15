Какова стоимость одного раунда Усик – Дюбуа 2 на "Уэмбли"?

По данным Independent, суммарный гонорар за реванш Усик – Дюбуа, что состоится 19 июля на "Уэмбли", составит более 200 миллионов долларов, передает 24 Канал.

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Сообщается, что Усик может получить 65% от гонорара, то есть 132 миллиона долларов, что является рекордной суммой в карьере украинского боксера. То есть каждый раунд , которых будет 12, обойдется в 11 миллионов долларов .

может получить 65% от гонорара, то есть 132 миллиона долларов, что является рекордной суммой в карьере украинского боксера. То есть , которых будет 12, . В то же время Дюбуа получит вероятнее всего 71 миллион долларов, что также будет самой большой суммой, которую получал боксер. Для Дюбуа каждый раунд обойдется в почти 6 миллионов долларов.

О похожих цифрах сообщает и News Bet365, которые отмечают, что общий гонорар реванша может составить 150 миллионов фунтов стерлингов, то есть почти 200 миллионов долларов по среднему банковскому курсу.

Соответственно, Александр Усик получит за реванш почти 130 миллионов долларов, что эквивалентно 97,5 миллиона фунтов стерлингов, а Дюбуа – почти 70 миллионов долларов (52,5 миллиона фунтов стерлингов).

Сколько Усик зарабатывал за прошлые бои?

Предыдущий поединок Усика перед реваншем с Дюбуа состоялся в декабре 2024 года с Тайсоном Фьюри. Тогда, по данным The Sportster, общий гонорар реванша составил 190 миллионов долларов.

В то же время сумма была распределена в соотношении 60% на 40% в пользу победителя, которым стал украинский боксер по решению судей.

То есть Александр Усик заработал 114 миллионов долларов, где каждый раунд стоил 9,5 миллиона долларов, а Фьюри – 76 миллионов долларов, за раунд – 6,3 миллиона долларов.

Интересно! Первый бой Усика с Дюбуа, состоявшийся в 2023 году во Вроцлаве, где украинский боксер выиграл, принес общий гонорар в около 8 миллионов долларов, где распределение средств состоялось 75% для Усика (6 миллионов долларов) и 25% для Дюбуа (около 2 миллионов долларов).