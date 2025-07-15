Яка вартість одного раунду Усик – Дюбуа 2 на "Вемблі"?

За даними Independent, сумарний гонорар за реванш Усик – Дюбуа, що відбудеться 19 липня на "Вемблі", становитиме понад 200 мільйонів доларів, передає 24 Канал.

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Повідомляється, що Усик може отримати 65% від гонорару, тобто 132 мільйони доларів, що є рекордною сумою в кар'єрі українського боксера. Тобто кожен раунд , яких буде 12, обійдеться в 11 мільйонів доларів .

може отримати 65% від гонорару, тобто 132 мільйони доларів, що є рекордною сумою в кар'єрі українського боксера. Тобто , яких буде 12, . Водночас Дюбуа отримає найімовірніше 71 мільйон доларів, що також буде найбільшою сумою, яку отримував боксер. Для Дюбуа кожен раунд обійдеться в майже 6 мільйонів доларів.

Про схожі цифри повідомляє і News Bet365, які зазначають, що загальний гонорар реваншу може скласти 150 мільйонів фунтів стерлінгів, тобто майже 200 мільйонів доларів за середнім банківським курсом.

Відповідно, Олександр Усик отримає за реванш майже 130 мільйонів доларів, що еквівалентне 97,5 мільйона фунтів стерлінгів, а Дюбуа – майже 70 мільйонів доларів (52,5 мільйона фунтів стерлінгів).

Скільки Усик заробляв за минулі бої?

Попередній поєдинок Усика перед реваншем із Дюбуа відбувся у грудні 2024 року з Тайсоном Ф'юрі. Тоді, за даними The Sportster, загальний гонорар реваншу становив 190 мільйонів доларів.

Водночас сума була розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь переможця, яким став український боксер за рішенням суддів.

Тобто Олександр Усик заробив 114 мільйонів доларів, де кожен раунд коштував 9,5 мільйона доларів, а Ф'юрі – 76 мільйонів доларів, за раунд – 6,3 мільйона доларів.

Цікаво! Перший бій Усика з Дюбуа, що відбувся 2023 року у Вроцлаві, де український боксер виграв, приніс загальний гонорар у близько 8 мільйонів доларів, де розподіл коштів відбувся 75% для Усика (6 мільйонів доларів) й 25% для Дюбуа (близько 2 мільйонів доларів).