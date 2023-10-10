Зеленский ввел в действие решение СНБО о выделении на оборону свыше 21 процента ВВП

Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение РНБО. Последнее постановляет предусмотреть на оборону Украины не менее 21,6% валового внутреннего продукта.

Соответствующий указ президент Украины подписал 9 октября 2023 года. Он вступил в силу со дня его публикации, пишет 24 Канал.

Смотрите также В таких условиях трудно планировать контрнаступление: нардепка объяснила сложности военных расходов

Что предусматривает указ Зеленского

Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 октября 2023 года. Речь идет о предложениях к проекту закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2024 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".

Следует заметить, что СНБО решил предположить, что:

общий финансовый ресурс для обеспечения национальной безопасности и обороны Украины должен составлять не менее 21,6% валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины;

потребности сектора безопасности и обороны Украины должны составлять не менее 1,69 триллиона гривен.

Следует заметить, что перед этим премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина направила на безопасность и оборону на 2024 год почти 2 триллиона гривен. По его словам, в этом году впервые в бюджете заложили средства на:

на производство боеприпасов, техники, дронов;

развитие индустриальных парков;

поддержку законодательства об "инвестиционных нянях";

гранты для малого и среднего бизнеса;

гуманитарное разминирование.

Среди приоритетов Денис Шмигаль назвал обеспечение людей, лишившихся дома, жильем, защиту объектов энергетики, восстановление критической инфраструктуры, продолжение поддержки малого и среднего бизнеса.

Что известно о бюджете на 2024 год