Зеленский ввел в действие решение СНБО о выделении на оборону свыше 21 процента ВВП
Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение РНБО. Последнее постановляет предусмотреть на оборону Украины не менее 21,6% валового внутреннего продукта.
Соответствующий указ президент Украины подписал 9 октября 2023 года. Он вступил в силу со дня его публикации, пишет 24 Канал.
Смотрите также В таких условиях трудно планировать контрнаступление: нардепка объяснила сложности военных расходов
Что предусматривает указ Зеленского
Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 октября 2023 года. Речь идет о предложениях к проекту закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2024 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".
Следует заметить, что СНБО решил предположить, что:
- общий финансовый ресурс для обеспечения национальной безопасности и обороны Украины должен составлять не менее 21,6% валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины;
- потребности сектора безопасности и обороны Украины должны составлять не менее 1,69 триллиона гривен.
Следует заметить, что перед этим премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина направила на безопасность и оборону на 2024 год почти 2 триллиона гривен. По его словам, в этом году впервые в бюджете заложили средства на:
- на производство боеприпасов, техники, дронов;
- развитие индустриальных парков;
- поддержку законодательства об "инвестиционных нянях";
- гранты для малого и среднего бизнеса;
- гуманитарное разминирование.
Среди приоритетов Денис Шмигаль назвал обеспечение людей, лишившихся дома, жильем, защиту объектов энергетики, восстановление критической инфраструктуры, продолжение поддержки малого и среднего бизнеса.
Что известно о бюджете на 2024 год
- Верховная Рада проголосовала за увеличение расходов госбюджета 2023 на 322,6 миллиарда гривен. Из них на Минобороны уйдет +211 миллиардов гривен, на разведку – +2,5 миллиарда гривен, на внешнюю разведку – +500 миллионов гривен.
- Следует заметить, что перед этим в сентябре Кабинет Министров одобрил проект бюджета на 2024 год. Он предлагал выделить на оборону 1 триллион 685 миллиардов гривен.
- Кстати, Кабмин заложил курс доллара на 2024 год 41,4 гривны. Это ожидаемый максимум и средство роста прибыли из импорта.