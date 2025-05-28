Когда Болгария может стать частью еврозоны

Еврокомиссия и Европейский центральный банк в начале июня могут официально одобрить вступление Болгарии в еврозону с 1 января 2026 года. Это сделает страну 21-м леном валютного союза, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Как отмечает издание, переход на евро поможет Болгарии укрепить торговые связи с другими странами Евросоюза. Также это снизит расходы на транзакции валюты и усилит роль страны в принятии решений в Брюсселе.

Если Болгария присоединится к еврозоне в 2026 году, ее представитель получит место в Совете руководителей Европейского центрального банка. Однако влияние страны на решение банка будет ограниченным, поскольку ее экономика составляет менее 1% от общего ВВП еврозоны,

– отмечает издание.

Важно! В течение нескольких десятилетий болгарский лев был привязан к евро. Однако страна не имела голоса в монетарной политике ЕЦБ.

Кто в Болгарии выступает против присоединения к еврозоне

Однако не все в Болгарии поддерживают вступление страны в зону евро. Критики предупреждают, что переход на евро может повлечь по меньшей мере единовременный рост цен, и это особенно болезненно ударит по жителям сельской местности. Такое уже было в Словакии, Эстонии и Литве.

Скептические настроения поддерживает и президент Болгарии Румен Радев. В частности, этом месяце он неожиданно предложил провести национальный референдум об отсрочке вступления в еврозону. Однако вряд ли эта инициатива будет иметь какое-то продолжение:

Конституционный суд, вероятно, признает такой референдум незаконным, как уже делал раньше.

Парламент также не поддерживает идею Радева – большинство партий выступают за скорейшее принятие евро.

Стоит знать! Болгария сейчас близка к выполнению основного требования для вступления в еврозону по инфляции. Она снизилась с 4,7% в 2023 году до 2,6% в 2024-м. Для вступления в еврозону средний уровень инфляции с апреля 2024 по апрель 2025 года должен быть не более чем на 1,5% выше, чем в трех странах ЕС с самой низкой инфляцией (Ирландия – 1%, Италия – 1,4%, Люксембург – 1,6%).