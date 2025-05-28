Коли Болгарія може стати частиною єврозони

Єврокомісія та Європейський центральний банк на початку червня можуть офіційно схвалити вступ Болгарії до єврозони з 1 січня 2026 року. Це зробить країну 21-м леном валютного союзу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Як зазначає видання, перехід на євро допоможе Болгарії зміцнити торгівельні зв’язки з іншими країнами Євросоюзу. Також це знизить витрати на транзакції валюти і посилить роль країни в прийнятті рішень у Брюсселі.

Якщо Болгарія приєднається до єврозони у 2026 році, її представник отримає місце в Раді керівників Європейського центрального банку. Проте вплив країни на рішення банку буде обмеженим, оскільки її економіка складає менш як 1% від загального ВВП єврозони,

– зазначає видання.

Важливо! Протягом кількох десятиліть болгарський лев був прив’язаний до євро. Однак країна не мала голосу в монетарній політиці ЄЦБ.

Хто в Болгарії виступає проти приєднання до єврозони

Однак не всі в Болгарії підтримують вступ країни до зони євро. Критики попереджають, що перехід на євро може спричинити щонайменше одноразове зростання цін, і це особливо болісно вдарить по жителях сільської місцевості. Таке вже було в Словаччині, Естонії та Литві.

Скептичні настрої підтримує і президент Болгарії Румен Радев. Зокрема, цього місяця він несподівано запропонував провести національний референдум про відтермінування вступу до єврозони. Проте навряд ця ініціатива матиме якесь продовження:

Конституційний суд, ймовірно, визнає такий референдум незаконним, як вже робив раніше.

Парламент також не підтримує ідею Радєва – більшість партій виступають за якнайшвидше прийняття євро.

Варто знати! Болгарія нині близька до виконання основної вимоги для вступу в єврозону щодо інфляції. Вона знизилася з 4,7% у 2023 році до 2,6% у 2024-му. Для вступу до єврозони середній рівень інфляції з квітня 2024 по квітень 2025 року має бути не більш ніж на 1,5% вищим, ніж у трьох країнах ЄС із найнижчою інфляцією (Ірландія – 1%, Італія – 1,4%, Люксембург – 1,6%).