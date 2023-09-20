Пока не согласуют объемы: Болгария запретила импорт украинского подсолнечника

Болгария намерена запретить импорт украинского подсолнечника. Премьер-министр страны Николай Денков отметил, что такое решение принято на фоне отказа Европарламента продолжать чрезвычайные меры, запрещающие импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.

Болгария отказывается импортировать подсолнечник

Премьер сообщил, что импорт продолжится, как только он обсудит этот вопрос с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем и будет установлена соответствующая квота.

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Николай Денков Премьер-министр Болгарии Я сейчас буду разговаривать с премьер-министром Украины, в котором объясню, что в ходе сегодняшних дискуссий мы обсудили, что будет определенная квота для Болгарии, и эта квота будет разрешена для импорта в Болгарию только после того, как мы уточним, насколько она велика и о чем идет речь. В ближайшей перспективе мы не разрешим импорт семян подсолнечника из Украины.

Также он подчеркнул, что никаких нарушений по качеству украинской продукции обнаружено не было. Министр финансов Асен Василев сказал, что импорт позволят, как только будут установлены четкие объемы, которые удовлетворят и фермеров, и перерабатывающую промышленность.

Что касается другой продукции, то сейчас также ведутся переговоры между Еврокомиссией и Украиной вместе с министрами сельского хозяйства стран-членов ЕС о том, могут ли быть включены другие продукты, о которых говорилось в первом пункте требований протестующих.

– добавил Денков.

Фермеры ответили на это тем, что протесты прекратятся, когда они увидят и одобрят обязательства, взятые на себя властью.

Польша не опасается последствий запрета импорта украинской агропродукции

Вчера болгарские фермеры и предприятия вывели тяжелую технику на транспортные развязки в знак протеста против решения парламента не продолжать запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.

Роберт Телус высказал мнение, что это решение сугубо политическое, потому что нет никаких причин для того, чтобы не продлить запрет.

Роберт Телус Министр сельского хозяйства Польши Мы не хотели бы внедрять односторонние решения – мы были бы счастливы, если бы это сделал ЕС, что было бы подлинным солидарным подходом ЕС, но мы были вынуждены ввести это решение в одностороннем порядке, чтобы защитить наших фермеров.

Политик сказал, что он делает добрые дела не только для фермеров Польши, но и ЕС, потому что правила идут в неправильном направлении.

Я слышал, что на Польшу подадут в суд за поддержку фермеров, но это просто смешно,

– добавил он.

Также страна не занимается последствиями со стороны Всемирной торговой организации, потому что для этого нет "никаких правовых оснований".