Больничные в размере 100 % от зарплаты: кто сможет получить такую сумму

Больничный лист – это официальный документ. Он подтверждает, что человек временно не может работать из-за определенного заболевания или травмы. В частности, существуют определенные правила его оформления.

Что известно о больничных в Украине

Подробнее в этом вопросе разбирался 24 Канал.

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Согласно действующему законодательству, застрахованные лица имеют право на пособие в размере 100% средней заработной платы во время больничного. Но при условии наличия стажа, составляющего более восьми лет. Об этом говорится в статье 17 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Если стаж меньше, то размер выплаты составляет:

50 % средней зарплаты – при наличии страхового стажа до 3 лет;

60 % средней зарплаты – при наличии стажа от 3 до 5 лет;

70 % средней зарплаты – при стаже от 5 до 8 лет.

В случае стажа менее шести месяцев за последние 12 месяцев больничные будут рассчитываться исходя из фактически выплаченной суммы. Но не более минимальной зарплаты.

Однако есть люди, на которых действующие правила не распространяются. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Для таких лиц сумма больничных в размере 100 % от среднего дохода будет выплачиваться независимо от стажа:

застрахованным лицам, отнесенным к 1–3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;

одному из родителей или лицу, их заменяющему, ухаживающему за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы;

ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших ветеранов войны, членам семей погибших Защитников и Защитниц Украины;

лицам, отнесенным к жертвам нацистских преследований;

донорам, имеющим право на льготу, предусмотренную Законом Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови";

лицам, реабилитированным в соответствии с ЗУ "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов".

То есть правила оформления больничных не одинаковы для всех людей сразу. Например, по-другому рассчитывается пособие работникам или гиг-специалистам резидента Дия Сити.

Что еще стоит знать о больничных

Напомним, что еще с апреля правительство усилило контроль за процессом оформления больничных. В частности, изменения внесли и в законодательство.

Процесс оформления больничных становится более жестким. А за выплаты будет нести ответственность Пенсионный фонд.