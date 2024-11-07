Больничный в размере 100%: когда доноры крови получают полные выплаты
Украинцы, которые жертвуют свою кровь или плазму для донорских центров, могут получить больничные выплаты. Однако есть определенные условия для начисления полной суммы.
Сколько получают доноры крови
Доноры крови могут получить 100% больничного, если объемы пожертвованного ресурса были большими, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Пособие по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием выплачивается в размере 100% средней заработной платы (дохода) донорам, которые в течение года безвозмездно осуществили донацию крови суммарным количеством, равным двум разовым максимально допустимым дозам, или плазмы крови суммарным количеством, равным четырем разовым максимально допустимым дозам,
– написали в ПФУ.
Чтобы получить деньги надо предоставить страхователю следующие документы:
- копия справки по форме 435/о "Справка о предоставлении донорам льгот";
- справка из учреждения здравоохранения с указанием дозы и кратности донаций крови или ее компонентов, дат донаций;
- копия удостоверения донора крови.