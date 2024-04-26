Это произойдет в мае: пенсионерам стоит ждать еще одних доплат

С мая для некоторой категории пенсионеров предусмотрен рост пенсии. Для этого не нужно обращаться в Пенсионный фонд, ведь перерасчет произойдет автоматически.

Кому повысят пенсию с 1 мая

Пенсионеры, достигшие возраста от 70 лет и более могут рассчитывать на повышение пенсии с 1 мая.

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Стоит добавить, что такое повышение произойдет только для тех, чей размер выплат не достигает 10 340,35 гривны.

Какие размеры надбавок

Надбавкипенсионеры получат на месяц после достижения соответствующего возраста, позволяющего на них претендовать.

Размер будет зависеть от возраста пенсионерам, а именно:

от 70 до 74 лет – 300 гривен,

– 300 гривен, от 75 до 79 лет – 456 гривен,

– 456 гривен, свыше 80 лет – 570 гривен.

Доплаты за дополнительный стаж

С 1 апреля для пенсионеров, продолжающих работать и приобретших стаж в последние два года, состоялся автоматический перерасчет пенсий . Однако эти выплаты пенсионеры смогут получить только в июне.

Пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту, имеют право на доплаты за дополнительный стаж.

Доплаты рассчитываются за каждый год работы, выполненный сверх законодательно необходимого минимума.

Право на получение имеют мужчины при наличии более 35 лет стажа , и женщины со стажем в более 30 лет .

, и женщины со стажем . Вычисляют доплату на основе прожиточного минимума – если размер пенсии пенсионера превышает этот минимум. Если же пенсия ниже минимальной выплаты, размер доплаты будет пропорционально меньше.

– если размер пенсии пенсионера превышает этот минимум. Если же пенсия ниже минимальной выплаты, размер доплаты будет пропорционально меньше. Кроме того, доплата работающим пенсионерам за сверхурочный стаж будет пересчитана только после их увольнения.

Если пенсионер имеет 5 дополнительных лет стажа, его доплата составит 118,05 гривны.