Денег от ООН теперь будет больше: кто из украинцев сможет получить помощь

В Украине стартовала новая волна программы денежной помощи от ООН. Вследствие этого возросло количество людей, которые могут получать эту поддержку.

Кто сможет получить средства

К программе теперь могут присоединиться новые категории граждан, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики.

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Кроме предыдущих получателей, помощь смогут получить лица, которые не имеют права на пенсию.

Также среди получателей будут взрослые и дети с инвалидностью, которые соответствуют следующим критериям:

проживают на территориях, где продолжаются активные или возможны боевые действия;

получают социальную помощь не более 3 250 гривен в месяц;

не получают помощи на проживание для ВПЛ;

не получают другой международной денежной поддержки.

Размер помощи варьируется в зависимости от ситуации.

Какую сумму можно получить

Размер денежной помощи определяется как разница между 3 250 гривен и суммой уже полученной социальной помощи от государства.

Например, если человек получает 2 700 гривен социальной помощи, он получит дополнительно 550 гривен.

Заметьте! Программа будет действовать в течение 6 месяцев. Выплаты осуществляются через банковские счета или адресной доставкой через "Укрпочту".