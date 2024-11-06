Денег от ООН теперь будет больше: кто из украинцев сможет получить помощь
В Украине стартовала новая волна программы денежной помощи от ООН. Вследствие этого возросло количество людей, которые могут получать эту поддержку.
Кто сможет получить средства
К программе теперь могут присоединиться новые категории граждан, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики.
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Кроме предыдущих получателей, помощь смогут получить лица, которые не имеют права на пенсию.
Также среди получателей будут взрослые и дети с инвалидностью, которые соответствуют следующим критериям:
- проживают на территориях, где продолжаются активные или возможны боевые действия;
- получают социальную помощь не более 3 250 гривен в месяц;
- не получают помощи на проживание для ВПЛ;
- не получают другой международной денежной поддержки.
Размер помощи варьируется в зависимости от ситуации.
Какую сумму можно получить
Размер денежной помощи определяется как разница между 3 250 гривен и суммой уже полученной социальной помощи от государства.
Например, если человек получает 2 700 гривен социальной помощи, он получит дополнительно 550 гривен.
Заметьте! Программа будет действовать в течение 6 месяцев. Выплаты осуществляются через банковские счета или адресной доставкой через "Укрпочту".