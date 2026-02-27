Россия пытается увеличить доходы в бюджет за счет нефти, чтобы продолжать войну против Украины. Поэтому Министерство обороны активно работает над сокращением нефтяных доходов Москвы.

Как будут давить на экономику России?

Об этом рассказал министр обороны Украины Михаил Федоров во время разговора с журналистами, пишет "Укринформ".

Команда Минобороны активно включается в экономическую войну. Задача – работать над блокированием российского "теневого флота". Взялись за это как за системный проект, где есть большая ответственная команда и экспертиза,

– отметил Федоров.

Вторым важным направлением Минобороны, по словам Федорова, остается работа над сокращением переработки нефти в России.

Ведомство уже начало сотрудничество с различными украинскими и международными институтами и группами, чтобы объединить совместные усилия для давления на Москву.

Федоров добавил, что сейчас Москва спешит. Враг даже уже запускает ракеты по Украине прямо с конвейера.

Михаил Федоров Министр обороны Украины Поэтому они увеличили экспорт сырой нефти – им нужен "кэш". У них растет дефицит бюджета. Поэтому нам нужно давить дальше, потому что мы подходим к болевой точке.

Заметьте! В 2025 году дефицит бюджета России достиг 5,645 триллиона рублей. "Дыра" в бюджете увеличилась в 1,6 раза по сравнению с 2024 годом, сообщили в российском Минфине. Доходы от продажи нефти и газа упали на целых 24%.

Насколько Россия зависима от "теневого флота"?

По состоянию на 2026 год Украина и международные партнеры ввели санкции против сотен "теневых" танкеров Москвы. Однако российский "теневой флот" до сих пор транспортирует около 11% морских перевозок нефти в мире.

По информации The Economist, в декабре 2025 года эти суда России перевозили почти 5 миллионов баррелей нефти в сутки.

Каждый пятый танкер, курсирующий международными водами, подозревают в обходе санкций в пользу Кремля.