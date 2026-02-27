Впрочем, аналитики подсчитали, что санкции значительно повлияли на производительность "теневых танкеров", ведь им приходится менять маршруты и чаще перегружать нефть, чтобы избежать жесткого контроля. Из-за этого производительность уменьшается:

  • после введения санкций ЕС против судна – на 30%;
  • после ограничений США – на целых 70%.

Заметьте! В дополнение в январе этого года Евросоюз запретил импорт любых продуктов, изготовленных из российской нефти, что еще больше должно ограничить доходы Кремля.

Какие санкции против "теневого флота" действуют?

  • Евросоюз значительно расширил свой санкционный список: под ограничения уже попали почти 600 танкеров, которые связывают с российским так называемым "теневым флотом".

  • Президент Владимир Зеленский отметил, что санкции против этих судов, которые Россия использует для экспорта нефти, уже остановили не менее 20% флота. По его словам, Кремль пытается компенсировать потери, привлекая новые суда, однако сделать это становится все сложнее.

  • В то же время в ЕС готовят новый, потенциально более эффективный шаг, чтобы ограничить нефтяные доходы Москвы. Рассматривается замена ценового потолка на российскую нефть полным запретом на предоставление морских услуг, что существенно усложнит транспортировку сырья морем и дополнительно ударит по доходам Кремля в рамках 20-го пакета санкций.