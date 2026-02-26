"Я дам 158 гривен": Марцинкив предлагает проверить реальную стоимость борща
- Городской голова Ивано-Франковска сомневается, что за 158 гривен можно приготовить борщ, и предложил эксперимент.
- Стоимость борщевого набора зависит от ингредиентов, например, в 2026 году блюдо с мясом стоит 161,51 гривны, а с дополнительными компонентами – может достичь 395,58 гривны.
Городской голова Ивано-Франковска предложил проверить, можно ли приготовить борщ за 158 гривен. Однако борщевой индекс вряд ли соответствует реальной стоимости блюда и покупательной способности украинцев.
Сколько стоит приготовить борщ?
О том, можно ли по установленному борщевому индексу приготовить блюдо, шла речь на совещании Ивано-Франковска.
Смотрите также Популярный мобильный оператор меняет цены: сколько придется заплатить в марте
Начальник отдела торговли Тарас Слободян рассказал, что одним из показателей покупательной способности украинцев и роста цен – является стоимость борщевого набора.
Важно! "Индекс борща" – средняя стоимость базового набора для приготовления блюда.
В 2025 году индекс был на отметке 158 гривен. Однако городской голова Ивано-Франковска сомневается, что за эти деньги реально приготовить борщ.
Сейчас мы сделаем эксперимент. Я тебе сам 158 гривен дам со своей зарплаты – иди купи, свари борща,
– сказал Руслан Марцинкив.
В то же время известно, что цены на 3 литра борща (мясного/песного) были такими:
- в 2021 году – 73,5 гривны/30,2 гривны;
- в 2022 году – 97,1 гривны/43,6 гривны;
- в 2023 году – 120,6 гривны/52,6 гривны;
- в 2024 году – 141,6 гривны/70,1 гривны;
- в 2025 году – 158,3 гривны/76,1 гривны.
Сколько стоит борщевой набор в 2026 году и что туда входит?
Чтобы вычислить стоимость борща, сначала надо определиться с продуктами. Существенной является разница для тех, кто ест блюдо без мяса. Кто-то – наоборот, кроме мяса, считает неотъемлемыми для борща хлеб и сметану. Или даже по всем традициям – водку.
Заметьте! Базовый борщевой набор состоит из основных продуктов, необходимых для приготовления. В частности речь идет о капусте, свекле, картофеле, моркове, луке, томатной пасте, масле рафинированном. Цены учитывают по средним показателям.
Как пишет издание Минфин, индивидуальные предпочтения украинцев являются определяющими в стоимости борщевого набора. Однако примерно можно посчитать:
- если готовить борщ по базовому набору, но заменить томатную пасту на помидоры – имеем индекс 74,34 гривны;
- аналогичный набор, но с мясом – 161,51 гривна;
- за борщ с мясом, хлебом и сметаной придется заплатить 239,15 гривен;
- если к предыдущему варианту добавить еще чеснок и сало получится 268,80 гривны;
- и для ценителей – борщевой набор с водкой обойдется в 395,58 гривны.
То есть, корзина борща действительно зависит от персональных предпочтений. Важно также учитывать сеть магазинов, где покупаете продукты, и область, в которой живете. Ведь эти условия в частности влияют на цены и среднюю стоимость блюда.
Что еще известно о стоимости продуктов в 2026 году?
Один из продуктов борщевого набора сейчас дешевеет. Речь идет о свекле, которую фермеры продают из запасов.
В то же время цены на яйца могут вырасти. Однако прогнозируемо, что до Пасхи ситуация будет стабильной.