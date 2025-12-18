Британия бьет по доходам России: новые нефтяные компании попали под санкции

Великобритания вводит новые санкции против России, пытаясь ограничить ее энергетические доходы. В списке оказались крупные нефтяные компании и не только.

Кто попал в новый список?

Правительство Великобритании в четверг, 18 декабря, добавило в санкционный список еще 24 физических лиц и компаний, связанных с Россией, передает 24 Канал со ссылкой на МИД Великобритании.

В частности, основной удар пришелся на нефтяные компании России. Под санкции попали:

"Татнефть";

"Русснефть";

"Руснефтегаз";

и "ННК-Ойл".

Также Великобритания ввела ограничения в отношении пяти физических лиц.