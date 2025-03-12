Не прошли тесты и производятся в России: скандал вокруг бронированных пластин для военных авто

Объединенный легкий тактический автомобиль (JLTV) армии США является преемником Humvee, который использовали для защиты военных от пуль, мин и самодельных взрывных устройств. Но в течение двух лет сотрудники компании Evraz North America Inc., которая является оператором сталелитейных заводов в США и принадлежит российскому Evraz Plc, подделывали результаты контроля качества броневых пластин.

Что известно об испытаниях пластин для бронированных авто

Об этом свидетельствует внутренний отчет и показания высокопоставленных чиновников компании, которые попросили не разглашать их имена, поскольку эта информация не является публичной, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как пишет издание, инциденты имели место на предприятии Evraz в штате Орегон в период с 2017 по 2019 год, в соответствии с внутренним расследованием компании и заявлениями ее должностных лиц. Сотрудники завода в Портленде пропускали обязательные тесты на твердость металла и вводили фальшивые результаты для примерно 12 800 бронированных пластин различных типов.

JLTV в основном используется американскими военными. Однако он также был передан или продан союзникам и партнерам по безопасности, в частности:

Украина;

Израиль;

Бразилию;

Литву.

По состоянию на прошлый год компания изготовила более 22 000 таких машин, каждая из которых имеет ожидаемый срок эксплуатации около двух десятилетий.

Пока неизвестно, сколько из непроверенных пластин могло быть использовано на JLTV или других транспортных средствах. После выявления фактов фальсификации ФБР посетило несколько предприятий Evraz в США в течение последнего года.

Важно! По словам должностных лиц компании и сообщений местных СМИ, правоохранители выдали повестку, которая обязывает Evraz сохранить всю информацию о событиях на производственной линии.

Как ситуацию прокомментировала компания

В письменном ответе на запросы Bloomberg компания заявила, что внутренний отчет "анализирует протоколы контроля качества и подчеркивает стремление EVRAZ North America к постоянному совершенствованию процессов для производства высококачественной и надежной продукции". Компания также подчеркнула, что придерживается "строгих требований всех отраслевых стандартов".

В то же время в Evraz заявили, что их пластины успешно прошли "независимые испытания в утвержденном правительством учреждении" и что они не получали никаких жалоб от клиентов по продукции. Военные тестируют образцы бронированных пластин, используемых в технике, чтобы проверить их способность защищать от снарядов.

Однако, согласно собственным документам и показаниям должностных лиц компании, Evraz начала внутреннее расследование в конце 2019 года. Это произошло после сообщения о несоблюдении процедур контроля качества на заводе.

В отчете не было прямо указано JLTV, но чиновник Evraz подтвердил, что поддельные пластины были частью программы JLTV и бронированных грузовиков Medium Tactical Vehicles, которые также производит Oshkosh Defense. После получения информации о возможных проблемах на производственной линии компания прекратила поставки бронированных пластин для JLTV.

Обратите внимание! Ответа на вопрос, были ли установлены сомнительные пластины на военные машины, нет. Представитель Oshkosh Defense не ответил на многочисленные запросы Bloomberg.

"Противоречивая история" JLTV

В материале отмечается, что даже без скандала с подделкой тестов JLTV имел сложную историю. Его бюджет неоднократно пытались сократить, а в 2023 году контракт на производство JLTV был повторно выставлен на тендер.

Тогда победителем стала компания AM General. Она получила контракт на производство около 20 000 машин на сумму до 7,3 миллиарда долларов.

Evraz North America продолжает работать в США несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году и санкции против Evraz Plc в Великобритании.

Нет никаких доказательств того, что российская собственность Evraz является частью умышленной попытки подорвать национальную безопасность США. Обнаруженная проблема, судя по всему, связана с несоблюдением производственных стандартов,

– пишет Bloomberg.

Обратите внимание! В 2022 году Evraz Plc заявила, что планирует продать свои североамериканские активы, однако сделка до сих пор не была завершена.