Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин озвучил 24 Каналу, что сейчас в Украине рассматривается два варианта, как решить проблему задолженности.

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Украина предлагает 2 варианта:

государство возвращает в 2027 году 40% от суммы, которые кредиторы требуют, последние 60% списываются;

Украина возвращает сразу 40%, а остальные – это будут ценные бумаги (варранты), которые будут погашаться, исходя из темпов роста украинской экономики.

Сегодня основной вопрос, который обсуждается, заключается в том, какая именно часть долга будет погашена Украиной. По мнению экономиста, ситуация разрешится до августа 2024 года.

Кредиторы не влияют на получение Украиной финпомощи

Экономист Пендзин напомнил, что подобная ситуация была в Украине в 2015 и 2022 годах. Он заверил, паниковать не надо, ведь долги перед коммерческими кредиторами не повлияют на получение макрофинансовой помощи от партнеров Украины.

Есть коммерческие заимствования, которые мы брали на международных финансовых рынках, выпуская облигации, а есть деньги, которые Украина получает как суверенная, в межправительственных соглашениях. Те деньги, что мы получаем от США, ЕС, МВФ – не связаны с нашими коммерческими кредиторами (те 20 миллиардов долларов),

– объяснил Пендзин.

Экономист отметил, что украинские партнеры сознательно говорят, что дают Украине деньги не для того, чтобы она рассчитывалась с кредиторами, а для того, чтобы существовала, как государство. Поэтому недоразумений по поводу того, со слов Пендзина, что Украина хочет пролонгировать те 20 миллиардов долларов до 2027 года – не возникает.