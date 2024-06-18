Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин озвучив 24 Каналу, що наразі в Україні розглядається два варіанти, як вирішити проблему заборгованості.

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Україна пропонує 2 варіанти:

держава повертає в 2027 році 40% від суми, які кредитори вимагають, останні 60% списуються;

Україна повертає одразу 40%, а інші – це будуть цінні папери (варанти), які будуть погашатися, виходячи з темпів росту української економіки.

Сьогодні основне питання, яке обговорюється, полягає в тому, яка саме частина боргу буде погашена Україною. На думку економіста, ситуація вирішиться до серпня 2024 року.

Кредитори не впливають на отримання Україною фіндопомоги

Економіст Пендзин нагадав, що подібна ситуація була в Україні в 2015 та 2022 роках. Він запевнив, панікувати не треба, адже борги перед комерційними кредиторами не вплинуть на отримання макрофінансової допомоги від партнерів України.

Є комерційні запозичення, які ми брали на міжнародних фінансових ринках, випускаючи облігації, а є гроші, які Україна отримує як суверенна, в міжурядових угодах. Оті гроші, що ми отримуємо від США, ЄС, МВФ – не пов’язані з нашими комерційними кредиторами (ті 20 мільярдів доларів),

– пояснив Пендзин.

Економіст наголосив, що українські партнери свідомо говорять, що дають Україні гроші не для того, щоб вона розраховувалась з кредиторами, а для того, щоб існувала, як держава. Тому непорозумінь з приводу того, зі слів Пендзина, що Україна хоче пролонгувати ті 20 мільярдів доларів до 2027 року – не виникає.