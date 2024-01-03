Официальный курс доллара: как изменилась за сутки валюта
Пока доллар от НБУ несущественно, но дорожает, евро наоборот дешевеет. За сутки официальный курс опустился почти на 30 копеек. Хотя раньше валюта росла вверх.
Официальный курс 3 января
За данным Нацбанка, официальный курс 3 января достиг 38,08 гривны за доллар. Стоимость выросла на 7 копеек против курса 2 января.
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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 41,72 гривны, что на 28 копеек меньше, чем было вчера.
Каким будет официальный курс доллара и евро 4 января:
- Доллар – 38,11 гривны,
- Евро – 41,60 гривны.
Курс на наличном рынке
По состоянию на утро 3 января доллар стоит:
- В банках покупка составляет 38,2 гривны, а продажа – 39 гривен.
- В обменниках: покупка – на уровне 38,20 гривны, а продажа – 39,50 грн.
- На черном рынке: покупка – 38,75 гривны, а продажа – 39,17 гривны.
Каким будет доллар в январе
В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что режим управляемой гибкости по курсу будет действовать в дальнейшем на межбанке.
Обычно в начале года, особенно в послепраздничный период, наблюдается в известной степени "вялость", как в состоянии покупателей, так и продавцов. Поэтому при сохранении основных тенденций рынка активность на рынке по сравнению с "праздничной неделей" в конце декабря может сократиться до 20%.
А что касается курса доллара на наличном рынке, то курсовые границы будут в районе 37,5 – 38,5 гривны за доллар.
- Продолжится процесс сокращения разницы между курсами межбанка и наличного рынка: не превысит 0,3 – 0,6 гривны.
- Влияет на курс доллара макрофинансовая поддержка Украины, помогающая поддерживать стабильность валютного рынка и экономики страны.