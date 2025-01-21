ЕС планирует окончательно освободить энергетический сектор от российского влияния

Еврокомиссия разрабатывает план по освобождению Европы от российского влияния через энергоносители. Благодаря ряду мер планируется также снизить цены на энергию для потребителей.

Как Европа будет освобождаться от российских энергоносителей

Для замены российских энергоносителей, планируют использовать новейшие технологии и возобновляемую энергетику, сообщает 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссию.

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Обратите внимание! До начала полномасштабной войны в Украине, Европа была сильно зависима от российских энергоресурсов. Статистика свидетельствует о том, что в европейские страны импортировалось 45% (от общего количества) газа и 50% угля именно из России. Европа также получала много российской нефти.

Урсула фон дер Ляйен Президент Еврокомиссии Мы не только должны и в дальнейшем разнообразить наши источники энергии и расширять экологически чистое производство из возобновляемых источников, а в некоторых странах – и с атомной энергетики. Нужно инвестировать в новейшие экологически чистые энергетические технологии, например термоядерный синтез, улучшенную геотермальную энергетику и твердотельные батареи.

После начала полномасштабной российско-украинской войны, Европа начала получать значительно меньше энергоресурсов из России:

количество российского газа, поступающего в Европу снизилось на 75%;

поставки угля были прекращены полностью;

импорт нефти снизился до 3%.

Отказ от энергоносителей из России повлиял на европейских потребителей. Выросла цена на энергию как для населения, так и для бизнеса.

Сегодня наша конкурентоспособность зависит от возвращения к низким и стабильным ценам на энергоносители. Чистая энергия – это среднесрочное решение, потому что она дешевая, создает качественные рабочие места в стране и укрепляет нашу энергетическую независимость,

– отмечает президент Еврокомиссии.

Удешевлять энергию будут, благодаря:

ядерному топливу;

возобновляемым источникам энергии.

Заметьте! Указанный план будет представлен в феврале.