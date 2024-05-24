Света и газа нет: как обеспечить тепло дома
24 мая 2024, 08:00Читати новину українською
Вероятность того, что свет могут выключать, а заодно и отопление, на сегодня велика. Интересно, что несмотря на жаркую погоду ночью температура в доме существенно опускается, а прогнозы на этот отопительный сезон остаются неутешительными. В такие случаи стоит позаботиться о том, чтобы дома было тепло заблаговременно.
Как правильно выбрать буржуйку в дом
Печка, которую нужно использовать в домах, должна быть совершенной. Итак, военные или упрощенные буржуйки не подходят.
Читайте также Ситуация в энергосистеме сложная: украинцев призывают к экономному потреблениюЗаметьте! Более совершенные приборы обычно дороже обычных буржуек, потому что не оставляют нагара или дыма, а также могут обогреть примерно 100 квадратных метров.
Усовершенствованные буржуйки имеют:
- Задвижки, которые регулируют интенсивность горения дров,
- Герметичные стеклянные дверцы, не пропускающие дым,
- Облицовку из жаростойких компонентов – это не позволяет перегреться металлу, а тепло сохраняется дольше,
- Двойной дымоход – для отвода дыма и для теплообмена в помещении.
В то же время при выборе стоит обратить внимание на мощность буржуйки для того, чтобы происходил полный обогрев помещения. Еще одна деталь – материал, из которого сделано прибор:Важно! Чугунные буржуйки будут служить дольше стальных. Также, встроенная варочная поверхность может служить за газовую кухонную плиту.
Как установить буржуйку дома
- Чугунные печи можно установить на стену, ведь такой тип буржуек не требует установки в фундамент.
- Для установки нужна подставка, которая должна быть огнеупорной.
- Для розжига подойдут различные виды топлива – от дров до торфа.