Света и газа нет: как обеспечить тепло дома

24 мая 2024, 08:00
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Вероятность того, что свет могут выключать, а заодно и отопление, на сегодня велика. Интересно, что несмотря на жаркую погоду ночью температура в доме существенно опускается, а прогнозы на этот отопительный сезон остаются неутешительными. В такие случаи стоит позаботиться о том, чтобы дома было тепло заблаговременно.

Как правильно выбрать буржуйку в дом

Печка, которую нужно использовать в домах, должна быть совершенной. Итак, военные или упрощенные буржуйки не подходят.

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Заметьте! Более совершенные приборы обычно дороже обычных буржуек, потому что не оставляют нагара или дыма, а также могут обогреть примерно 100 квадратных метров.

Усовершенствованные буржуйки имеют:

  • Задвижки, которые регулируют интенсивность горения дров,
  • Герметичные стеклянные дверцы, не пропускающие дым,
  • Облицовку из жаростойких компонентов – это не позволяет перегреться металлу, а тепло сохраняется дольше,
  • Двойной дымоход – для отвода дыма и для теплообмена в помещении.

В то же время при выборе стоит обратить внимание на мощность буржуйки для того, чтобы происходил полный обогрев помещения. Еще одна деталь – материал, из которого сделано прибор:

Важно! Чугунные буржуйки будут служить дольше стальных. Также, встроенная варочная поверхность может служить за газовую кухонную плиту.

Как установить буржуйку дома

  • Чугунные печи можно установить на стену, ведь такой тип буржуек не требует установки в фундамент.
  • Для установки нужна подставка, которая должна быть огнеупорной.
  • Для розжига подойдут различные виды топлива – от дров до торфа.
Напоминаем! Несколько месяцев назад россияне возобновили массированные атаки на энергосистему Украины. Убытки составили уже более 1 миллиарда долларов. В промежутке с марта по апрель россияне полностью разрушили Змиевскую и Трипольскую ТЭС, а дефицит мощностей составляет 8 гигаватт.
Автор: Валерія Городинська