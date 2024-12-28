Когда украинцам придется платить за 1 киловатт электроэнергии 7 гривен

В этом году тариф на электроэнергию вырос. Сейчас он составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Расти этот тариф до конца 2024 года не будет.

Когда может вырасти тариф на электроэнергию

С 1 января 2025 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей может сильно подорожать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ранок.LIVE.

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Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прогнозирует, что стоимость электроэнергии для украинцев уже летом следующего года, вероятно, достигнет 6,32 – 6,64 гривны за киловатт. Увеличение может произойти в частности, из-за:

энергетического кризиса в Украине (увеличения себестоимости электроэнергии);

увеличения инфраструктурных расходов (восстановление и модернизация электросетей);

требования МВФ повысить тарифы до рыночного уровня (это часть соглашения Украины с международными партнерами).

Обратите внимание! Украинцы могут уменьшить размер своей коммуналки, оформив субсидию. Предоставляется такая помощь только при определенных условиях. Получить ее можно и сейчас, обратившись в ответственные органы.