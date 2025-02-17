Пенсия вырастет не сразу: для кого из украинцев повышение выплат произойдет с опозданием
В марте 2025 года состоится новая индексация пенсий. Однако есть пенсионеры у которых выплаты начнут расти в апреле. При этом почувствуют увеличение они гораздо позже.
У кого из пенсионеров увеличатся пенсии в апреле
В апреле вырастут пенсии работающих пенсионеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Перерасчет проведен с учетом только страхового стажа, приобретенного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, или в случае целесообразности с учетом стажа и заработной платы, приобретенных после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии,
– говорится в сообщении ПФУ.
Перерасчет пенсий таких лиц произойдет автоматически. Начаться он должен с 1 апреля.
Обратите внимание! Автоматический перерасчет пенсий происходит, если пенсионер заработал по состоянию на февраль текущего года 2 года стажа. При этом, если стаж заработан позже, лицо должно подать специальное заявление в ПФУ.
Почему пенсии будут расти с опозданием
Начисление таких доплат состоится только в июне. Это связано с тем, что страхователи подают отчеты за I квартал года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования и в мае.
Обратите внимание! В июне пенсионеры получат доплату сразу за 3 месяца.