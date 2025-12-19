60 гривен за литр: ждать ли таких цен на топливо в 2026 году

В Украине изменятся акцизы на топливо в сторону роста, а это повлияет на стоимость топлива на АЗС. Ожидается, что средняя стоимость подорожания бензина и дизтоплива может достичь до 3 гривен за литр, зато на автогаз подорожание будет меньше.

Из-за чего подорожает топливо в 2026 году?

В разговоре с 24 Каналом энергетический эксперт Геннадий Рябцев заявил, что цены на топливо этой зимой изменятся, ведь с 1 января 2026 года состоится очередное повышение акцизных налогов на все виды нефтепродуктов.

Читайте также Доллар по 46 или 50․ Стоит ли ждать космического взлета курса в 2026 году

Известно, что по действующему законодательству, ставки акцизного налога будут повышены следующим образом:

ставки акциза на бензин вырастут с 271,7 до 300,8 евро за 1 000 литров,

дизель – с 215,7 до 253,8 евро за 1 000 литров,

автогаз – со 173 до 198 евро за 1 000 литров.

Геннадий Рябцев Доктор наук по государственному управлению, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Скорее всего, будет где-то величина роста в примерно 10%. В то же время сам же рост налогов будет меньше, но трейдеры всегда используют объективные основания для роста в свою сторону.

Интересно, что в Инфляционном отчете НБУ говорится о том, что регулятор не ожидает резких скачков стоимости топлива на АЗС, однако в будущем, после повышения акцизов с 1 января, цены на бензин, дизель и автогаз могут измениться.

Как может подорожать цена на бензин и дизтопливо в новом году?

Экономист Юрий Щедрин для 24 Канала объясняет, что повышение акцизов обязательно отразится на ценах на АЗС в Украине, ведь в конечном итоге, они будут переведены на потребителей.

Кроме того, на рынке наблюдается дефицит дизеля, говорит эксперт, а потому цены будут расти.

Юрий Щедрин Руководитель аналитического направления в организации "Мир.UA", аналитик в Центре развития городов Все эти налоги, повышение акцизов и т.д. непосредственно отразятся на цене для потребителей и будут включены в стоимость топлива. Никто из сетей не будет платить это из своего кармана.

Таким образом в среднем стоимость бензина и дизтоплива вырастет ориентировочно на 2 – 3 гривны на литр дополнительно. А относительно автомобильного газа, то стоимость на него пропорционально возрастет в соответствии с установленным акцизом с 1 января 2026 года. По разным расчетам, это от 1 до 2 гривен на литр.

Важно добавить, что сети АЗС могут повышать стоимость даже на больший процент, чем в соответствии с повышением акцизов.

Дело в том, что все будет зависеть от цен на нефть на рынке, от курса евро, ведь топливо Украина импортирует именно из Европы. А также от дефицита горючего, если оно есть на рынке. То есть это немало факторов,

– отмечает Щедрин.

Юрий ожидает, что Украина таким постепенным подорожанием цен на топливо приближается к европейским показателям. Более того, пока между украинскими ценами и европейскими есть еще разница, но она не такая существенная.

То есть когда в Европе средняя стоимость бензина А-95 на уровне 1,60 евро за литр, то у нас это 1,20 – 1,30 евро за литр. Мы постепенно шагаем к ценам Европы на рынке горючего. И когда сравняется налог, тогда сравняется и цена,

– добавляет собеседник.

По данным Консалтинговой группы А-95, средние цены на топливо, по состоянию на 10 декабря, составляют:

бензин А-95 – 58,35 гривны за литр,

бензин А-92 – 56,75 гривны за литр,

дизтопливо – 58,38 гривны за литр,

а газ автомобильный – 35,36 гривны за литр.

Какие факторы влияют на оправдание подорожания цены?

Еще раньше Геннадий Рябцев рассказывал, что к факторам, которые якобы оправдывают подорожание топлива на рынке, входят следующие:

Ситуация вокруг порта "Констанца", что в Румынии, который попал под ограничения с 1 октября. Через него поставлялись крупные партии горючего индийского происхождения.

По данным Enkorr, из-за этого объемы поставок дизтоплива в Украину в октябре упали до минимального уровня с начала года, но, по словам Рябцева, дизтоплива на рынке достаточно.

Таким образом, есть прогнозы, что из-за этой ситуации цены должны якобы вырасти на 1 – 2 гривны, ведь есть таможенные задержки и т.д,

– сообщил господин Геннадий.

Среди этого эксперт отмечает, что на самом деле на рынке может быть тенденция не к подорожанию, а к удешевлению нефтепродуктов в целом.

В ближайшее время трейдеры крупных компаний захотят поднять цены на топливо, но для этого нет существенных оснований до начала 2026 года,

– отмечает Рябцев.

Какова ситуация с топливом в России?