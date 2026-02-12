Украина готова поставлять уголь Молдове: просит ли Киев что-то взамен

Во вторник, 10 февраля, премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Тогда президент, в частности, упомянул о готовности поставлять уголь молдавской электростанции Кучурган.

Будет ли Украина поставлять уголь Молдове?

Объект оказался перед трудностями из-за сокращения поставок газа. Подробнее о возможном сотрудничестве украинский лидер рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Смотрите также Запад под ударом, Киев – в темноте: что с энергосистемой Украины после последних обстрелов России

По словам президента, Украина ничего не спрашивала взамен. Предложение о поставках угля Молдове продемонстрировало добрососедство и партнерство.

Пока же Киев ждет ответа от молдавской стороны.

Мы сказали вчера вместе с министром энергетики (Денисом Шмыгалем – 24 Канал), что мы готовы. Если вам это нужно – мы готовы. Вот и все детали,

– добавил Зеленский.

Напомним, во время своего визита Александр Мунтяну отметил солидарность Молдовы с Украиной. "Мы стоим рядом с Украиной как соседи и друзья, едины в нашей преданности справедливому и прочному миру и нашему общему будущему в ЕС", – написал он.

Интересно! Молдова ввела временный запрет на импорт украинской курятины и кормов из-за обнаружения запрещенного антибиотика в одном из образцов кормов – метронидазола.

О чем еще говорили политики в Киеве?