Какой будет минимальная пенсия в 2025 году

Минимальная пенсия в Украине в этом году выросла. Увеличение произошло, в частности, благодаря проведению нынешней индексации.

Возрастет ли минимальная пенсия в 2025 году

В 2025 году минимальная пенсия не будет расти. Правительство приняло решение о замораживании этого показателя, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 год.

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Обратите внимание! Следующий рост пенсионной выплаты может произойти только в 2028 году.

Соответственно, минимальная пенсия в 2025 будет такой как сейчас. По состоянию на теперь, такая пенсионная выплата зависит от возраста и стажа лица: