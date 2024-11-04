Чи зросте мінімальна пенсія у 2025

У 2025 році мінімальна пенсія не буде зростати. Уряд прийняв рішення про заморожування цього показника, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 рік.

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Зверніть увагу! Наступне зростання пенсійної виплати може відбутися аж у 2028 році.

Відповідно, мінімальна пенсія у 2025 буде такою як зараз. Станом на тепер, така пенсійна виплата залежить від віку та стажу особи: