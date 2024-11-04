Чи зросте мінімальна пенсія у 2025
У 2025 році мінімальна пенсія не буде зростати. Уряд прийняв рішення про заморожування цього показника, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 рік.
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Зверніть увагу! Наступне зростання пенсійної виплати може відбутися аж у 2028 році.
Відповідно, мінімальна пенсія у 2025 буде такою як зараз. Станом на тепер, така пенсійна виплата залежить від віку та стажу особи:
- мінімальну пенсію 2 725 гривень можуть отримувати пенсіонери, які не працюють (незалежно від стажу);
- щонайменше 2 980 гривень мають отримувати пенсіонери віком до 70 років при повному стажі 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);
- 3 240 гривень – люди віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років;
- 3 370 гривень – пенсіонери від 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років;
- 3 370 гривень – громадяни віком від 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж – 30/35 років.