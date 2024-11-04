Возрастет ли минимальная пенсия в 2025 году
В 2025 году минимальная пенсия не будет расти. Правительство приняло решение о замораживании этого показателя, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 год.
Читайте также Когда украинцы получат увеличенную субсидию: ответ дал ПФУ
Обратите внимание! Следующий рост пенсионной выплаты может произойти только в 2028 году.
Соответственно, минимальная пенсия в 2025 будет такой как сейчас. По состоянию на теперь, такая пенсионная выплата зависит от возраста и стажа лица:
- минимальную пенсию 2 725 гривен могут получать пенсионеры, которые не работают (независимо от стажа);
- минимум 2 980 гривен должны получать пенсионеры в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);
- 3 240 гривен – люди в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный страховой стаж 30/35 лет;
- 3 370 гривен – пенсионеры от 80 лет и имеющие страховой стаж 20/25 лет;
- 3 370 гривен – граждане в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж – 30/35 лет.