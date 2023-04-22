Украинцы могут увеличить свои будущие пенсии: как это сделать

С началом работы системы добровольных взносов, украинцы могут увеличить свой стаж и будущие пенсионные выплаты. Однако следует помнить, что это сделать можно только до определенного периода.

Каждый украинец сможет теперь накопить необходимое количество стажа для выхода на будущую пенсию. Это стало возможным с внедрением системы добровольных взносов в ПФУ.

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Увеличить пенсию можно, но есть один нюанс

В Пенсионном фонде отмечают, что увеличить свою будущую пенсию добровольными страховыми взносами можно, но только к моменту назначения пенсии.

что оформить взносы можно на вебпортали услуг ПФУ. Кроме того, не важно работает ли человек, за который уплачиваются взносы или нет.

Впрочем, увеличить свою пенсию уже после выхода на нее тоже можно. Это делается посредством благотворительных пожертвований. Таким образом, если пожертвование поступает к конкретному пенсионеру, ему поступит лишь 70% от общей суммы.

Все остальное, а это 30% пойдет на финансирование выплат другим пенсионерам.

Что будет с украинской пенсией, если человек за границей

Пенсионеры, которые сейчас проживают за пределами Украины, смогут получать пенсии через международные переводы в отделении за границей. Речь идет о тех, кто раньше получал выплаты наличными через Укрпочту. Для этого нужно отправить заявление по почте в ПФУ.

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Постановление было разработано Минсоцполитики по результатам совещаний по обсуждению проблемных вопросов украинских граждан, нашедших временное убежище в Польше. Речь идет о возобновлении выплат для украинских граждан за границей, которые в Украине получали пенсию в наличной форме,

– говорят в ведомстве.

Обратите внимание, что средняя украинская пенсия составляет сейчас 5 238 гривен после индексации в марте. Впрочем, самую высокую получают жители Киева – аж 7 129 гривен, а самую низкую в Тернопольской области – 3 998 гривен.