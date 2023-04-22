Каждый украинец сможет теперь накопить необходимое количество стажа для выхода на будущую пенсию. Это стало возможным с внедрением системы добровольных взносов в ПФУ.
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Увеличить пенсию можно, но есть один нюанс
В Пенсионном фонде отмечают, что увеличить свою будущую пенсию добровольными страховыми взносами можно, но только к моменту назначения пенсии.
Впрочем, увеличить свою пенсию уже после выхода на нее тоже можно. Это делается посредством благотворительных пожертвований. Таким образом, если пожертвование поступает к конкретному пенсионеру, ему поступит лишь 70% от общей суммы.
Все остальное, а это 30% пойдет на финансирование выплат другим пенсионерам.
Что будет с украинской пенсией, если человек за границей
Пенсионеры, которые сейчас проживают за пределами Украины, смогут получать пенсии через международные переводы в отделении за границей. Речь идет о тех, кто раньше получал выплаты наличными через Укрпочту. Для этого нужно отправить заявление по почте в ПФУ.
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Постановление было разработано Минсоцполитики по результатам совещаний по обсуждению проблемных вопросов украинских граждан, нашедших временное убежище в Польше. Речь идет о возобновлении выплат для украинских граждан за границей, которые в Украине получали пенсию в наличной форме,
– говорят в ведомстве.
Обратите внимание, что средняя украинская пенсия составляет сейчас 5 238 гривен после индексации в марте. Впрочем, самую высокую получают жители Киева – аж 7 129 гривен, а самую низкую в Тернопольской области – 3 998 гривен.