Кожен українець зможе відтепер накопичити необхідну кількість стажу для виходу на майбутню пенсію. Це стало можливо із запровадженням системи добровільних внесків до ПФУ.

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Збільшити пенсію можна, але є один нюанс

У Пенсійному фонді зазначають, що збільшити свою майбутнє пенсію добровільними страхові внесками можна, але лише до моменту призначення пенсії.

Нагадуємо, що оформити внески можна на вебпорталі послуг ПФУ. Крім того, не важливо чи працює людина, за яку сплачуються внески, чи ні.

Втім збільшити свою пенсію вже після виходу на неї теж можна. Це робиться за допомогою благодійних пожертвувань. Таким чином, якщо пожертва надходить до конкретного пенсіонера, то йому надійде лише 70% від загальної суми.

Уся решта, а це 30%, піде на фінансування виплат іншим пенсіонерам.

Що буде з українською пенсією, якщо людина за кордоном

Пенсіонери, які зараз проживають за межами України, матимуть змогу отримувати пенсії через міжнародні перекази у відділенні за кордоном. Йдеться про тих, хто раніше отримував виплати готівкою через Укрпошту. Для цього потрібно надіслати заяву поштою у ПФУ.

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Постанова була розроблена Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі. Йдеться про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі,

– кажуть у відомстві.

Зверніть увагу, що середня українська пенсія становить зараз 5 238 гривень після індексації у березні. Втім найвищу отримують жителі Києва – аж 7 129 гривень, а найнижчу у Тернопільській області – 3 998 гривень.