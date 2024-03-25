Пенсионный калькулятор: как узнать размер своих будущих выплат

ПФУ создал инструмент, благодаря которому украинцы могут проверить размер своей будущей пенсии. Воспользоваться им можно онлайн, следуя простым инструкциям.

Как посчитать будущую пенсию

Воспользоваться инструментом можно в личном кабинете на сайте ПФУ. Важно сразу проверить актуальность своих данных, в частности, дату рождения, пол и тому подобное.

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Рассчитать будущие выплаты можно или на текущую дату, или на дату наступления пенсии.

При необходимости актуализируйте данные о трудовой деятельности – дополните периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактируйте (при необходимости) суммы ежемесячного заработка. Нажмите "Добавить период", в анкете "Новый период трудовой деятельности" заполните необходимые поля,

– написали в ПФУ.

Свои сведения, по зарплате можно получить в разделе "Моя заработная плата" в левом горизонтальном меню. Зато, чтобы рассчитать пенсию, нужно нажать "Сохранить и рассчитать".

После этого украинец получит:

ориентировочный размер пенсии по введенным данным или учитывая стаж, что будет приобретено на дату наступления пенсионного возраста;

подробный протокол расчета.

У кого пенсии больше не будут расти

Пенсионные выплаты ветеранов, которые получили инвалидность на войне, больше не будут расти. Так произошло из-за недостатка средств в бюджете.

Такую пенсию зафиксировали на следующем уровне: