НБУ ожидает нового роста налогов: как это повлияет на цены

Национальный банк Украины допускает возможность дальнейшего повышения налогов. Это может повлиять на цены и уровень инфляции.

Могут ли налоги снова вырасти

Обновленный макропрогноз НБУ учитывает недавние изменения в налоговой политике, но не исключает новые изменения в налогах, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Макропрогноз базируется на проектах повышения отдельных налоговых ставок, таких как военный сбор, налог на прибыль финансовых учреждений, а также на принятых изменениях в акцизы.

Обратите внимание! В случае дополнительных бюджетных потребностей возможными источниками их покрытия могут стать увеличение существующих налогов или введение новых.

По данным НБУ, влияние новых налоговых инициатив на инфляцию может варьироваться в зависимости от их характера.

Как налоги могут повлиять на инфляцию

В частности, увеличение налогов на потребление, таких как НДС, несет больше рисков краткосрочного повышения инфляции, поскольку изменения сразу отразятся на потребительских ценах.

Зато прямые налоги имеют преимущественно нейтральное влияние: проинфляционный эффект от повышения государственных расходов сбалансируется снижением частного потребления, объясняют в НБУ.

Напомним! Верховная Рада уже приняла повышение налогов, который в ближайшее время подпишет президент. Одним из основных источников дополнительных доходов станет повышение военного сбора с 1,5% до 5%. При этом НДС, который сейчас составляет 20% на большинство товаров, решено пока не повышать.